Innsbruck – „The same procedure as every year“: Jahr für Jahr feiert Miss Sophie (May Warden) zu Silvester mit einem „Dinner for One“ ihren 90. Geburtstag im Fernsehen. Ihr ergebener Butler James (Freddie Frinton) übernimmt dafür die Rolle der Gäste: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Und muss dabei jede Menge Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein trinken.

Netflix hat sich des Sketches, der 1963 vom deutschen NDR produziert wurde, angenommen. Auf Facebook und YouTube veröffentlichte der Streaming-Dienst drei Tage vor Silvester seine Version – mit neuen Schauspielern aber nicht weniger Charme und Humor.

Miss Sophie feiert immer noch ihren Geburtstag, Butler James gibt immer noch die imaginären Gäste. Nur dass die jetzt Saul Goodman („Better Call Saul), Frank Underwood („House of Cards“), Pablo Escobar („Narcos“) und Crazy Eyes („Orange Is the New Black“) heißen. Und Miss Sophie am Ende ihren James mit zu einer Runde „Netflix and chill“ in ihr Schlafgemach bittet. Und wie jedes Jahr verspricht der Butler, sein Bestes zu geben. (TT.com)