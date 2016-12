Von Peter Angerer

Innsbruck – Räume, deren vollgeklebte Wände von einer Obsession erzählen, gehören im Kino in der Regel zu Serienmördern. Hagit (Moran Rosenblatt) hat Wände und Fenster mit Bildern von Brautkleidern aus Magazinen verdeckt, dazwischen ist gerade noch Platz für ein Regal, auf dem Hunderte Puppen aus Pappe, kaum größer als ein Finger, in einem flauschigen Kleid aus Klopapier auf den Moment des Glücks warten. Obwohl nur eine Näherin gesucht wird, stellt sich die junge Frau in einem Laden für Brautmode als Designerin vor, doch kaum stolpern über die etwas grell bemalten Lippen Hagits die ersten Worte, verdreht die Besitzerin des Ladens die Augen und verspricht, die Bewerbung in Erwägung zu ziehen.

Hagit, die unter einer spastischen Lähmung leidet, hat nie gelernt, zwischen einem Scherz, der auf ihre Kosten geht, und ernsten Absichten zu unterscheiden, weshalb sie verzweifelt auf diesen Rückruf wartet, der ihr Leben verändern könnte. Sicherheitshalber hat sie den Eigentümer der Toilettenpapierfabrik, in der sie im Rahmen eines geförderten Behindertenarbeitsplatzes Klopapierrollen stapelt, vorgewarnt, dass er sich rechtzeitig um Ersatz kümmern möge. Da gibt es aber auch noch Omri (Roy Assaf), den Sohn des Eigentümers, der sich mit ihr abends an den Rand der nahen Wüste Negev setzt, um vorbeiziehende nubische Steinböcke zu beobachten oder sich einfach nur in der Weite dieser Wüstenlandschaft zu verlieren. Und für Omri arbeitet Hagit an ihrem Meisterstück, eine bizarre Konstruktion für ein Hochzeitskleid, das auch am Hof von Versailles Aufsehen erregt hätte. Nur Omri weiß noch nicht, dass er in den Träumen Hagits als Bräutigam neben der strahlenden Braut ein Glas zertreten wird.

Nitzan Gilady ist einer der großen Dokumentarfilmer Israels und diese Erfahrung des genauen Hinschauens ist auch eine der Qualitäten in seinem Regiedebüt „Wedding Doll“. Er spielt mit den Konventionen des romantischen Kinos, das immer auf ein glückliches Ende abzielt. Dabei ist nichts in Hagits Leben märchenhaft, Kinder rufen ihr, weil von der Schutzlosen keine Gefahr droht, „Spasti“ nach, Demütigungen gehören seit jeher zu ihrem Behindertenalltag, dem nicht einmal ihre Familie gewachsen war. Ihre Mutter (Assi Levy), die als Putzfrau arbeitet, hat die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. Wie Moran Rosenblatt, in Israel längst ein Star, die Verletzbarkeit, das Staunen und das Entzücken dieser entmündigten Frau spielt, macht aus „Wedding Doll“ ein herzzerreißendes Ereignis.