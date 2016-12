Vor sieben Jahren haben Sie das Selbst-Design-Projekt „glücklich sein“ begonnen. Was ist der aktuelle Stand?

Stefan Sagmeister: Ich habe an dem Tag, an dem der Film beim Tribeca-Filmfest vorgestellt wurde, aufgehört, meinen täglichen Glückspegel zu messen. Die Ausstellung „Happy Show“, das Nebenprojekt, ist immer noch am Laufen, das Hauptprojekt, der Film, kommt in die Kinos. Für mich ist jetzt einmal Schluss.

Kann man sich, das eigene Glück zu vermessen, denn so leicht abgewöhnen?

Sagmeister: Natürlich ist das mittlerweile eine Angewohnheit. Ich bin derzeit ja eigentlich auf Sabbatical und die ersten drei Monate in Mexico City waren super. Ich hatte bei meinen Sabbaticals immer eine gute Zeit, aber so gut wie jetzt war es noch nie. Ich glaube, das hat mit den Erkenntnissen aus dem Film zu tun.

Und mit einer neuen Liebe?

Sagmeister: Ich weiß, dass man das vermuten würde, im Film sind es ja drei Lieben, aber diesmal ist es nicht so.

Im „Happy Film“ testen Sie drei Wege zum Glück: Meditation, Verhaltenstherapie und Drogen, sprich Psychopharmaka. Was würden Sie wieder tun?

Sagmeister: Alle drei Wege funktionieren. Meditation hat mich offener gemacht. Diese Leere, die bei der Meditation entstehen kann, erlaubt danach größere Gedanken. Die kognitive Therapie finde ich überhaupt super. Wenn ich in Zukunft etwas an mir verändern will, dann geht das, eventuell auch für eine Partnerin. Das ist ein ähnlich angenehmes Gefühl wie ein Sparbuch. Was die Drogen anbelangt: Ich kann mir auch vorstellen, wieder auf Lexapro zu sein, aber mit einer geringeren Dosis.

Kein neues Jahr ohne gute Vorsätze. Hätten Sie Tipps?

Sagmeister: Absolut. Eine schöne, gute, einfache und zeitsparende Sache: Ich habe auf meinem Nachtkästchen ein Notizbüchlein, und wenn ich den Wecker stelle, schreibe ich mir drei Sachen auf, die funktioniert haben. Wir haben alle einen Hang zum Negativen, das kommt aus der Ursteinzeit, wo es überlebenswichtig war. Wir leben heute in der sichersten Zeit der Menschheitsgeschichte, haben aber am meisten Schiss. Die negativen Dinge fallen immer stärker auf, zum Beispiel in der langsamsten Warteschlange zu stehen. Ins Notizbuch können auch so banale Dinge wie „ich bin heute in der schnellsten Schlange gestanden“ rein. Aber natürlich auch die großen Dinge.

Wie hat Sie das „Happy“-Projekt verändert?

Sagmeister: Dem Glück mit einer Strategie hinterherzujagen, funktioniert ein bisschen, aber nicht sehr. Das Leben ist zu komplex. Wenn ich aktiv versuche, gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen zu führen, dann kann das Glück da ab und zu heraussprießen. Das gleiche gilt für die Arbeit, wenn ich die richtige Einstellung dazu entwickle und wenn ich versuche, ein gutes Verhältnis zu Etwas zu bekommen, das größer ist als ich. Das klingt alles recht banal. Doch die großen Dinge im Leben weiß man zwar, aber man versteht sie nicht. Und selbst, wenn man sie im Bauch drinnen verstanden hat, ist es nochmal ein großer Schritt sie anzuwenden. Niemand, der den Film sieht, wird glücklicher. Wenn man einem Skirennläufer zuschaut, wird man auch kein besserer Skifahrer. Das muss man schon selber trainieren.

Sie sind als erfolgreicher, zufriedener Mensch in das Projekt gestartet. Braucht es das Unglück, um tiefes Glück zu empfinden?

Sagmeister: Ich denke, es braucht das Gegenteil. Das permanente Glück ist unmöglich. Auf einem niedrigeren Level gibt es Zufriedenheit und auf einem noch niedrigeren Level den Lebenszweck. Das Glück ist eine Art Karotte, von der Evolution so gestaltet, dass sie vor uns hängt und wir sie nie erreichen können.

Ihre Suche nach dem Glück ist im Film mehr Streben nach Sinnlichkeit als nach Sinn. Die drei Frauen, in die sie sich verlieben, scheinen beinahe Allegorien zu sein. Wie viel ist inszeniert?

Sagmeister: Es war alles genau so, wie es zu sehen ist. Bis auf die Grafiken ist nichts inszeniert.

Sie stützen sich auf die Erkenntnisse der positiven Psychologie. Demnach sind glückliche Menschen auch kreativer, belastbarer und effizienter. Man könnte den Film als Beitrag zum aktuellen Selbstoptimierungszwang verstehen.

Sagmeister: Selbstoptimierung ist ein stark belegtes Wort. Die Evolution will ja, dass wir uns weiterentwickeln. Es stimmt: Ich bin viel wertvoller für andere Menschen, wenn es mir gut geht. Mein Output ist, was Qualität und Quantität anbelangt, höher. Diese alte Mär, dass Künstler nur dann arbeiten können, wenn sie unglücklich sind, ist total überschätzt. Die kreativen Menschen in meinem Bekanntenkreis arbeiten nichts, wenn es ihnen schlecht geht.

An Ihrem nächsten Projekt „The Beauty Show“, eine für 2018 geplante Ausstellung, sollen sich auch NGOs beteiligen. Klingt so, als ob sie die Welt zu einem schöneren Ort machen wollten.

Sagmeister: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ich mir selbst etwas Gutes tue, wenn ich anderen etwas Gutes tue. Wenn sehr reiche Leute mit ihrem Geld glücklich werden wollen, ist es nachweislich die beste Methode, es für andere auszugeben. Zum Projekt selbst: Die Schönheit hat stets eine unglaubliche Wichtigkeit gehabt. Bereits in der Steinzeit war jedes Beil symmetrisch, obwohl das für die Funktion eigentlich egal ist. Das ging von den Ägyptern zu den Römern, weiter bis zu Marcel Duchamp, der sagte: Es reicht, wir müssen die Schönheit aus der Kunst entfernen. In der ersten Generation der Modernisten gab es noch den Drang zur Schönheit. Dann wurde das Ganze zu einem ökonomischen Funktionalismus, der unsere Welt mit einer psychotischen Gleichheit überzogen hat. Darunter leiden wir noch immer und dem wollen wir entgegentreten.

Das Gespräch führte Silvana Resch