Von Peter Angerer

Innsbruck – Wie die Siedler des Wilden Westens suchen die Menschen in ferner Zukunft nach neuen Lebensräumen. Das klingt nach einer Parabel und das Raumschiff Avalon wurde dementsprechend aus geometrischen Parabelfiguren montiert. Die Reise zur interstellaren Kolonie Homestead II dauert allerdings 120 Jahre. Dennoch haben sich 5000 Passagiere für viel Geld neben 285 Besatzungsmitgliedern in Tiefschlaf versetzen lassen, um erst vor dem Paradies geweckt zu werden.

Nach 30 Jahren gerät der Flugkörper in einen Meteoritensturm, der das Computersystem beschädigt. Zu spüren bekommt das nur Jim Preston (Chris Pratt), der sich als Mechaniker in der Kolonie eine sichere Existenz erhofft und beim Aufwachen von der holografischen 3D-Version einer Flugbegleiterin begrüßt wird, als wäre er bereits am Ziel angekommen. Benommen klettert er aus seinem gläsernen Sarkophag und sieht, dass ihn 90 Jahre von Homestead trennen, sein Leben sinnlos in diesem Schiff zerrinnen wird. Für einen Notruf werden ihm 6000 Dollar vom Konto abgebucht, die Nachricht wird den Empfänger aber erst in 19 Jahren erreichen. Glücklicherweise gibt es eine Art-déco-Bar, in der Arthur (Michael Sheen) hinter dem Tresen in Preston sofort den Whiskey-Liebhaber erkennt. Im Gegenzug erkennt Preston die Ironie dieser auf den ersten Blick glücklichen Begegnung, denn Arthur ist ein Mann ohne Unterleib, bewegt sich auf einer Stahlschiene. Preston durchstreift das Raumschiff, findet Bibliotheken mit Handbüchern zur Bedienung aller Instrumente, unternimmt Ausflüge ins All, lässt der körperlichen Verwahrlosung freien Lauf, aber nach einem Jahr der Einsamkeit überkommt ihn die Sehnsucht nach Gesellschaft jenseits des androiden Barkeepers.

Zehn Jahre lang wanderte das „Passengers“-Drehbuch von Jon Spaihts durch die Produktionsfirmen Hollywoods, um dann doch wieder als unverfilmbar in Schubladen zu verschwinden. Spaihts wurde mit diesem Skript dennoch berühmt. Er schrieb für Ridley Scott „Prometheus“, zuletzt war „Doctor Strange“ nach seiner Vorlage im Kino zu sehen. Vor allem gab es mit „Gravity“ und „Der Marsianer“ Science-Fiction-Filme, die mit ein oder zwei Personen nicht nur ein bewegendes Drama erzählen konnten, sondern auch zu Blockbustern wurden.

Während sich Preston durch die Bedienungsanleitungen wühlt, blättern Spaihts und der norwegische Regisseur Morten Tyldum („The Imitation Game“) durch den Katalog der Film- und Literaturgeschichte, denn „Passengers” will alles sein, um uns in Erstaunen zu versetzen. Es gibt die Robinsonade im All, die Verzweiflung des Liebenden, der zu Frankenstein wird, schließlich die großen Gesten einer kosmisch-romantischen Liebesgeschichte. Prestons besonderes Interesse weckt der schlafende Körper Aurora Lanes’ (Jennifer Lawrence), die als Journalistin von dieser aufregenden Kolonosierung berichten möchte. Als Preston der Versuchung nicht mehr widerstehen kann und, von Arthur augenzwinkernd bestärkt, alle moralischen Skrupel abwirft, weiß er alles über diese schöne Frau, die er im Glauben erwachen lässt, wie er Opfer eines Defektes geworden zu sein. Da sind es immer noch 89 Jahre bis Homestead. Zum Zeitvertreib bietet das Raumschiff einen Pool, der in die Unendlichkeit reicht. Allein diese magische Sequenz, in der Jennifer Lawrence ein Bad nimmt und mit dem Wasser in der Schwerelosigkeit zu schweben beginnt, wird bleiben.