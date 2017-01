Innsbruck — Ein durchwachsenes Jahr haben die Tiroler Lichtspielhäuser hinter sich. 1.246.471 Tirolerinnen und Tiroler sahen sich im Jahr 2016 in einem der 45 Säle in den zwölf Tiroler Kinos einen Film an — ein Rückgang von rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Umsatz sank dementsprechend: Um 7,4 Prozent auf 10,57 Millionen Euro im Vergleich zu 2015. Der Preis für Kinokarten stieg tirolweit um durchschnittlich 26 Cent an.

Eine Antwort auf ein Abnehmen der Besucherzahlen hat der Sprecher der Tiroler Kinobetreiber, Georg Mayrhofer, parat: „Geprägt durch Großveranstaltungen wie der Sommerolympiade in Rio und der Fußball-EM haben die Filmproduzenten mit dem Start großer Filme 2016 natürlich gegeizt."

Bond und Star Wars lockten die meisten Besucher



Die Besuchermagneten der abgelaufenen Kinosaison überraschen wenig, tauchen sie doch auch in den weltweiten Top-Listen ganz oben auf: James Bonds 24. Abenteuer "Spectre" und der sehnlichst erwartete siebente Teil der Star-Wars-Saga "Das Erwachen der Macht" lockten die meisten Tiroler in die Kinos.

Ebenfalls gut besucht waren Animationsfilme wie „Pets", „Findet Dorie" oder „Ice Age — Kollision voraus!" oder die erst ab 18 Jahren freigegebene Superhelden-Komödie „Deadpool".

Filmjahr 2017 soll deutlich besser werden



Es sei aber besser, stellt Mayrhofer fest, "jetzt schon einmal, einen Haken hinter 2016 setzen." Und sich auf das, laut ihm, deutlich besser werdende Filmjahr 2017 zu freuen. Denn einerseits gäbe es keine sportlichen Großveranstaltungen, welche dazu verleiten würden den Abend lieber auf der Couch als im Kinosaal zu verbringen.

Andererseits sollen Blockbuster wie "Fluch der Karibik 5", "Cars 3", "Spider-Man: Homecoming", "Kong: Skull Island" oder "Wonder Woman" zu einem Kino-Besuch anreizen. Und am Ende des Jahres wird, mit der achten Episode der Star-Wars-Reihe, ein traditionell starker Film Premiere feiern. (bfk)