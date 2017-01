Von Peter Angerer

Innsbruck – Anfang der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als das Fernsehen Hollywood die erste große Krise bescherte, reagierten die Studios mit Musicals und Opulenz in der Ausstattung und vor allem mit einem neuen Format. Gegen Cinemascope sahen die kleinen, meist in Schränke eingebauten TV-Geräte schon wieder lächerlich aus.

Dieser Erfindung widmet Damien Chazelle im Vorspann seines Filmmusicals „La La Land“ einen Bildwitz. Der winzige Bildausschnitt reißt zur Breitwand auf und schon befinden wir uns auf einem Highway in Los Angeles. Tausende Autos stecken im Stau, doch statt ihren Aggressionen nachzugeben, springen die Fahrer fröhlich auf die Straße, singen und tanzen, Skateboarder und Mountainbiker holpern über die blechernen Hindernisse, ohne Unmut zu erregen. Als sich der Stau aufzulösen beginnt, zeigt ein Rüpel, der wie Ryan Gosling aussieht, der unsicheren Fahrerin Mia (Emma Stone) eindeutige Gesten, die sich dafür bedankt und sich dieses Gesicht merken wird – Hass auf den ersten Blick. Tatsächlich, nach einem langen Tag voller Demütigungen in den Casting­agenturen Hollywoods wird die entmutigte Schauspielerin von der Improvisation eines Pianisten in ein Lokal gelockt, nur um Zeuge zu werden, wie Sebastian (Gosling) wegen seines Spiels entlassen wird. Jetzt könnten zwei verwundete Seelen einander trösten, doch die Manieren des Grobians sind nicht besser geworden. Der Film kehrt zum Ausgangspunkt zurück, um den Tag aus der Perspektive des puristischen Jazz-Musikers zu erzählen, der die emotionale Verbitterung zu seinem Lebensprinzip erkoren hat.

In seinem mit drei Oscars prämierten Kinodebüt „Whiplash“ erzählte Damien Chazelle vor zwei Jahren von einem sadistischen Musiklehrer, der seine Schüler auf eine Weise quält, dass sie entweder Selbstmord begehen, aufgeben oder zu einzigartigen Musikern wie Charlie Parker werden. Nach diesem schmerzhaften Marathon durch eine Hölle der Erniedrigungen sieht dann alles so leicht aus, niemand denkt mehr an die erlittenen Qualen, sieht und hört nur noch Virtuosität, wie sie Chazelle bei der sensationellen Auflösung der Autobahn-Choreographie präsentiert.

„La La Land“ ist nach den Jahreszeiten – die in Los Angeles allerdings kaum zu unterscheiden sind – strukturiert. Nach dem unglücklichen Zusammenprall im Winter treffen sich Mia und Sebastian wieder im Frühling. Sie genießen das illuminierte Panorama über der „Stadt der Sterne“. Es sind ihre Füße, die sich wie bei Fred Astaire und Ginger Rogers scheinbar absichtslos selbstständig machen und ein erotisches Spiel beginnen. Nach der vorsichtigen Annäherung tanzen und singen sie sich in „das Chaos der Herzen“. Gemeinsam suchen sie die Orte auf, an denen wahre Kunst noch geschätzt wird. Im 1917 eröffneten Rialto-Cinema sehen sie Nicholas Rays „ ... denn sie wissen nicht, was sie tun“ (1955), doch die Projektionslampe brennt sich in den Filmstreifen mit James Dean während der Schlüsselszene vor dem Griffith Observatorium, das sich in Los Angeles bequem erreichen lässt und den Panoramablick offeriert, an dem die Liebesgeschichte von Mia und Sebastian begonnen hat. Doch dieser Filmriss im Rialto steht nicht nur für das Ende des analogen Kinos – Chazelle drehte sein Musical mit traditionellem Kodak-Material –, das glimmende Brandloch ist auch ein Warnzeichen für die Liebenden, die sich mit Vorsprechterminen für TV-Serien und Engagements bei absurden Bands wie Ertrinkende in ihren prekären Verhältnissen abstrampeln und sich dabei in andere, einander fremde Menschen verwandeln, an Missverständnissen und Kompromissen scheitern. Damien Chazelle wirft ihnen Verlockungen aus legendä­ren Musicals wie „Ein Amerikaner in Paris“ und „Singin’ in the Rain“ als Rettungsringe zu, doch Liebe und Kunst verlangen Entscheidungen. Es ist die allertraurigste Liebesgeschichte, die Gänsehaut erzeugt durch reines Entzücken und Kinoglück. „La La Land“ steht für Realitätsverweigerung, aber etwas Sonnenschein kann in Tagen wie diesen nicht schaden.