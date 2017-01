Stuttgart – Der deutsche Schauspieler und frühere „Tatort“-Kommissar Dietz-Werner Steck ist am 31. Dezember im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit in Stuttgart gestorben. Das bestätigte seine Frau Hanna nach Zeitungsberichten der dpa. Steck wurde als „Tatort“-Ermittler Ernst Bienzle bekannt, den er von 1991 bis 2007 in 25 Folgen als eine Art „Schwaben-Columbo“ mit Trenchcoat und Schlapphut darstellte.

Seine Stuttgarter „Tatort“-Nachfolger Nachfolger Lannert und Bootz (Richy Müller/Felix Klare) hätten dagegen „keinen Lokalkolorit“ mehr, kritisierte Steck einmal. Der in Waiblingen geborene Schauspieler machte seine Ausbildung an der Staatlichen Hochschule in Stuttgart. Von 1962 bis 1996 war Steck Ensemblemitglied beim Staatstheater Stuttgart, 2002 erhielt er die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. (APA/dpa)