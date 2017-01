Von Peter Angerer

Innsbruck – Den Kinostart von Charlie Chaplins „Der große Diktator“ versuchte die US-Zensurbehörde im Oktober 1940 – also ein Jahr vor Pearl Harbor – noch zu verhindern, doch die grandiose Komödie mit pazifistischem Appell wurde der größte kommerzielle Erfolg des Komikergenies. Zwei Jahre später musste auch Ernst Lubitsch für seine Komödie „Sein oder Nichtsein“ die Widerstände der Branche überwinden, die Satire über den Einfall der Wehrmacht in Polen wurde zu einem Flop und Jahre später als Meisterwerk erkannt. Seither gibt es die Debatte, wie komisch Nazis und ihre Verbrechen im Kino sein dürfen, wobei bereits der emotionalen Wertschöpfung zur Aufklärung über den Holocaust enge Grenzen gesetzt sind, was Steven Spielberg bei seinem Film „Schindlers Liste“ erfahren musste. Forsche Nachfragen, ob man sich über SS und Nazis lustig machen dürfe, beantwortete Lubitsch stets mit „was sonst?“.

In diesem Stil und mit ähnlichem Tempo beschäftigt sich Chris Kraus („Vier Minuten“) in seinem vierten Film „Die Blumen von gestern“ mit der Enkelgeneration, wobei der deutsche Regisseur auf eigene Erfahrungen als Enkel zurückgreift, um „über die Versehrten unserer deutschen Geschichte etwas zu erzählen“, wie er im Presseheft schreibt.

Der Historiker Totila „Toto“ Blumen (Lars Eidinger) hat sein Berufsleben mit Büchern wie „Der Henker von Prag“ oder „Der Henker der Henker“ der Aufarbeitung der Verbrechen der Nazis gewidmet. Seine persönliche Betroffenheit hat er mit dem Buch „10.000 Morde“ über seinen aus Riga stammenden Großvater öffentlich gemacht. Unter dem gespaltenen Verhältnis zu Herkunft und Wissenschaft leidet zuerst einmal seine Frau Hannah (Hannah Herzsprung), die sich wegen Totos Impotenz ihre erotischen Wünsche außer Haus erfüllen muss. Auch beruflich geht es bergab. Obwohl ihm die Leitung zur Organisation des anstehenden Auschwitz-Kongresses der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen zustünde, wird ihm wegen seiner verbalen Ausfälle am Rand des Tourette-Syndroms der smarte Balthasar Thomas (Jan Josef Liefers) vorgezogen, der dem Lauf der Zeit entsprechend mit neuen Marketingmethoden und Sponsoren der Finanznot des Instituts begegnen möchte. Als ob diese Zurücksetzung nicht genügte, wird Toto auch noch zur Betreuung der Praktikantin Zazie (Adèle Haenel) abgestellt. Die junge Französin verweigert als Enkelin ihrer von den Nazis ermordeten Großmutter nicht nur alles Deutsche, obwohl sie als Balthasars Geliebte Ausnahmen macht, besonders abgestoßen wird sie von Totos Menschenfeindlichkeit, die der Historiker aber erklären kann: „Ich bin Holocaustforscher, ich verdiene mein Geld damit, negativ zu sein.“ Zazie und Toto verbindet außerdem ein furchtbares Geheimnis, dessen Schlüssel auf der Fotografie einer Schulklasse in Riga zu finden ist.

Chris Kraus lässt seine Figuren in „Die Blumen von gestern“ auf einem schmalen Grat balancieren, indem er sie auf Kalauern reiten lässt. Wie Lars Eidinger und die zweimalige César-Gewinnerin Adèle Haenel sich die Bälle zuwerfen und fangen und nach den Regeln der Screwball-Komödie die charakterlichen Gegensätze ihrer Figuren aufeinanderprallen lassen, ist ganz großes Kino. Jan Josef Liefers gibt sich dagegen mit einer Variation seines Tatort-Professors Boerne zufrieden.