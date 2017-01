Die Golden-Globe-Gewinner „La La Land“ und „Moonlight“ haben ihre Chancen auf die diesjährigen Oscars weiter verbessert. Der US-Produzentenverband nominierte beide Filme am Dienstag für den Preis der Producers Guild of America (PGA).

Acht weitere Filme sind ebenfalls im Rennen: „Arrival“, „Fences“, „Hidden Figures“, „Manchester by the Sea“, „Hell or High Water“, „Hacksaw Ridge“, „Lion“ und „Deadpool“. Über die Preise stimmen mehrere Tausend Filmproduzenten ab.

Die Trophäen der US-Produzenten werden am 28. Jänner in Los Angeles vergeben. Sie gelten als wichtiges Barometer für die Oscars, die in diesem Jahr am 26. Februar verliehen werden.

Häufig holt der PGA-Gewinner später auch den Oscar als „Bester Film“, wie etwa „Birdman“ (2015), „12 Years a Slave“ (2014) und „Argo“ (2013). Im vorigen Jahr fiel die Wahl allerdings anders aus: Die Finanzsatire „The Big Short“ holte den Produzenten-Preis, der Oscar ging an das Enthüllungsdrama „Spotlight“.