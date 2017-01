TV-News

Skilegenden und Topstars im “Sport und Talk“ live aus Kitz

Das legendärste Skirennen der Welt steigt alljährlich in Kitzbühel. „Sport und Talk“ ist deshalb am Montag ab 21:15 Uhr (Servus TV) mit einer Spezial-Ausgabe und einem Star-Aufgebot zu Gast in der Gamsstadt.