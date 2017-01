Innsbruck – Der verführerische Aspekt der Einladung des Madrider Prado-Museums an prominente Kunstbetrachter, an einem Film über Hieronymu­s Bosch mitzuwirken, dürfte das Versprechen gewesen sein, sich dem „Garten der Lüste“ in einer Weise zu nähern, die tagsüber Alarm auslösen würde, abgesehen davon, dass zuerst Trauben von Museumsbesuchern zu überwinden wären, die den Blick verstellen und das Gemälde geradezu belagern. Ein distinguierter Herr wie der Schriftsteller Cees Nooteboom möchte dann rufen: „Kaufen Sie es doch und sehen Sie es sich zu Hause an!“ Das sagt Nooteboom aber nicht im Film „Hieronymus Bosch – Garten der Lüste“ von José Luis López-Linares, denn zur Bosch-Jubiläumsausstellung 500 Jahre nach dem Tod des Malers (ca. 1450–1516) gab der Prado neben dem Filmauftritt bei Nooteboom auch den Essay – „Reisen zu Hieronymus Bosch – Eine düstere Vorahnung“ (Schirmer/Mosel) – in Auftrag.

Salman Rushdie sieht im berühmten Gemälde voller Rätsel „1000 Geschichten, die einen wunderbaren Roman“ ergeben könnten. Ein Maler besucht den Garten der Lüste immer wieder, um nach den Kaninchen zu suchen oder ob einem die Flucht vor dem durchdringenden Blick der Eule gelungen sein könnte. Der Nachtvogel war das Symbol des Bösen, leicht verderbliches Obst wie Erdbeeren stand für Wollust, Eile war für Verzehr und Reue geboten. Die größte Sünde war eben die Wollust, weshalb das Gemälde zu seinem späten Titel kam, während der ursprüngliche unbekannt ist, da Bosch keine Aufzeichnungen hinterlassen hat.

In einem Archivfilm zeigt López-Linares den früheren Umgang des Personals mit dem Triptychon. Jeden Morgen öffnete ein Wärter mit bloßen Händen die Flügel des Gemäldes, als wären es die Tore einer Fabrik. Aktuell machen das zwei Herren, die mit schwarzen Handschuhen einer Inszenierung folgen. Ein anderer Archivfilm zeigt die nackten Woodstock-Pilger, die López-Linares zu den Liebesspielen der Figuren im großen Teich der Wollust in der Mitteltafel montiert. Kunsthistoriker versuchen mit moderner Technik wie Infrarotkameras den Geheimnissen auf die Spur zu kommen, doch der Film sympathisiert zuletzt mit Nootebooms Methode. Das einzige Rezept, ein Rätsel zu lösen, sei, sich ihm auszuliefern. In David Bickerstaffs „The Curious World of Hieronymus Bosch“, einem anderen Film über den Jubilar des Jahres 2016, beansprucht der englische Regie­exzentriker Peter Greenaway die Deutungshoheit. Sein Biopic über den Maler der Monster und Höllenqualen soll 2018 in die Kinos kommen.