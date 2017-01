Von Peter Angerer

Innsbruck – Mit „Die Wolken von Sils Maria“ konnte sich Kristen Stewart endgültig von ihrem „Twilight“-Image befreien und obendrein gab es für ihre Rolle der Assistentin einer berühmten Schauspielerin den französischen Filmpreis César. Vielleicht ist es eine Geste der Dankbarkeit an den französischen Regisseur Olivier Assayas, die sie zur Mitwirkung an seinem neuen Film bewogen hat, denn „Personal Shopper“ ist ein Spiel mit dem Image seines Stars, das Produzenten und Kinogeher anzulocken vermag.

Maureen Cartwright (Kristen Stewart) ist eine Fremde in Paris. Sie lebt davon, berühmte Boutiquen und Juweliere aufzusuchen, um für ebenso berühmte Kundinnen, die das Licht der Öffentlichkeit scheuen, schöne Dinge auszusuchen. Es sind Dinge, die nur für einen Tag leuchten müssen, Geld spielt dabei keine Rolle, obwohl um Maureens Honorare gefeilscht wird. Gern würde sie einmal in eines dieser Kostüme schlüpfen, doch eine Auftraggeberin wie Krya (Nora von Waldstätten absolviert einen kuriosen Gastauftritt) verabscheut solche Nähe. Da Maureen ihre Aufträge als „persönliche Einkäuferin“ mit dem Motorrad erledigt, bleibt etwas Zeit für ihre Nebenbeschäftigung als Medium. Wenn beim Kauf einer Immobilie die Interessenten darauf bestehen, nur ein „geisterfreies” Haus erwerben zu wollen, kann Maureen die Expertise liefern. Das klingt nach einer handfesten Komödie, doch „Personal Shopper“ ist ein Geisterfilm, der irgendwann zum Horror- und Psycho­thriller mutiert.

Mit ihrem vor drei Monaten an einem Herzfehler verstorbenen Zwillingsbruder hat Maureen die Kontaktaufnahme aus dem Jenseits vereinbart, weshalb sie regelmäßig das Haus des Toten aufsucht, um mit einem Zeichen aus dem Totenreich belohnt zu werden. Dabei darf sich die Geisterjägerin nicht aufregen, da dieser Herzfehler auch ihr Leben bedroht. Als ein schwebender Geist im Salon der alten Villa über Maureen schäumendes Ektoplasma ausspeit, ist das eher eine erfreuliche Überraschung, die paranormale Experimente – etwa von Victor Hugo – bestätigt. Den heftigeren Thrill erzeugen beunruhigende SMS-Nachrichten, die entweder von Kryas entlassenem Liebhaber (Lars Eidinger) oder einem bösen Geist stammen könnten, da Maureen zur Anprobe von Kryas Klamotten und damit zu einer Tabuverletzung ermuntert wird. Nackt und klopfenden Herzens streift sich die Einkäuferin eine Bondage­konstruktion über den Körper, dazu singt Marlene Dietrich auf Deutsch Ferdinand Raimunds Hobellied. Das ist nicht unkomisch, aber als Kritik an unserer Konsumwel­t doch etwas abgehoben.

Mit dem Überstreifen der fremden Textilien eignet sich die ängstliche Frau eine neue Persönlichkeit und so etwas wie Starstatus an, gerät aber – unschuldig – in ein Mordkomplott, das sonst in den Filmen von Alfred Hitchcock geschmiedet wurde. Daher kennt man auch die Strategien, die notwendig sind, die Indizien gegen die Verursacher zu drehen. Olivier Assayas hat schon immer gern Filme aus anderen Filmen konstruiert.