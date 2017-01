Innsbruck – Die grün fluoreszierende Jukebox – natürlich eine Wurlitzer – steht wie ein Monolith in der Bibliothek der Villa aus dem späten 19. Jahrhundert. Und wie der Monolith in Stanley Kubricks „2001“ funktioniert sie auch als Zeitmaschine. Ohne eine Münze einwerfen zu müssen, schiebt der Greifarm eine Single zum Tonabnehmer und wir hören Lou Reeds „A Perfect Day“. Der Eigentümer der Jukebox schlendert zu seinem Schreibtisch, wo ihn eine filigrane Reiseschreibmaschine der Marke Olympia als Schriftsteller begrüßt. Noch hat der anonyme Autor keine Idee, aber durch die offenen Glastüren entdeckt er im Garten unter einer Pergola ein Paar. Der Autor braucht also nur zu lauschen. In zwei Stunden kann er sagen, fertig ist der Text, obwohl seine Leistung nur darin bestand, einem intimen Dialog zu folgen. Es kann auch umgekehrt sein. Der Autor imaginiert dieses Paar, um von sich zu erzählen. Da umkreist die Kamera aber schon den „Mann“ (Reda Kateb), der die „Frau“ (Sophie Semin) auffordert, von ihren sexuellen Erfahrungen zu erzählen, während er mit einem roten Apfel spielt.

Der Mann mit der Jukebox ist eine Erfindung von Wim Wenders für seine Kinoversion von Peter Handkes Einakter „Die schönen Tage von Aranjuez“. Luc Bondy inszenierte das Zwei-Personen-Stück 2012, Jens Harzer spielte damals den „Mann“. In Wenders’ Film ist er der Autor, der die bedenkenswerten Sätze dem Paar nachflüstert und in seine Olympia klopft. Aber mit seinem Oberlippenbart – eher ein Flaum – steckt auch Reda Kateb in der Maske des Autors in seinen Zwanzigern.

Damit der hochkonzen­trierte Text nicht zu sehr ermüdet, taucht im Hintergrund Peter Handke mit Leiter und Gärtnerschürze auf, um einen Strauch zu bändigen – ohne einen Blick auf seine Frau Sophie Semin zu werfen, der er den – französisch geschriebenen – Text gewidmet hat. Als sich der Autor im Haus für ein Lied von Nick Cave entscheidet, steht plötzlich ein Klavier in der Bibliothek und macht den Film als Reminiszenz an bessere Zeiten komplett. Cave war schon in „Der Himmel über Berlin“ von Wenders und Handke einer der Stars. Zwischen den erotischen Erinnerungen und Geständnissen streut der Film aber immer wieder Beobachtungen, die Handke scheinbar mühelos bei seinen Spaziergängen aufliest, wie etwa jene von den zarten Mulden, die Spatzen nach ihren Sandbädern hinterlassen, bevor sie der Regen wieder wegspült. Das sind die schönen Momente von Aranjuez. (p. a.)