Dölsach – Ein Umweltschützer in Südtirol, der unter Mordverdacht gerät, als ein junger Mann stirbt: In dieser Rolle ist der Dölsacher Schauspieler Lucas Zolgar heute Abend im Fernsehen zu sehen. Der Film heißt „Der Bozen-Krimi: Am Abgrund“ und wird im Programm des ARD im Hauptabendprogramm um 20.15 Uhr gezeigt. Mit von der Partie sind auch die Schauspieler Heio von Stetten und Julia Stemberger.

Wenn der Krimi über die Leinwand flimmert, hat Lucas Zolgar schon längst etwas anderes zu tun, wie er der TT erzählt: „Ich probe für das Theaterstück ‚Klein Eyolf‘ von Henrik Ibsen. Es hat am 18. März im Theater Atlantis in Hall Premiere.“ Eine Premiere der besonderen Art ist diese Aufführung auch für den jungen Dölsacher selbst: „Zum ersten Mal spiele ich darin nicht den Bösewicht, sondern den Ingenieur Borgheim, und das ist eine positive Figur“, lacht Zolgar. (co)