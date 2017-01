Los Angeles – Mit ihrer ersten Oscar-Nominierung in der Tasche hat die britische Schauspielerin Naomie Harris (40) einen großen Hollywood-Vertrag unterschrieben. Sie werde an der Seite von Dwayne Johnson („San Andreas“) in dem Action-Film „Rampage“ mitspielen, gab der Filmproduzent Beau Flynn am Mittwoch auf Twitter bekannt.

Unsere „Geheimwaffe“ und „fantastische Oscar-Anwärterin“, gratulierte Johnson in einem Tweet. Nominiert wurde Harris am Dienstag für den Independent-Film „Moonlight“ in dem sie eine drogensüchtige Mutter spielt. „Rampage“ ist eine Filmversion des Arcade-Spiels aus den 1980er-Jahren. Die Spielvorlage ist ein Monster-Spektakel, in dem sich drei menschliche Figuren in Ungeheuer verwandeln und als Gorilla, Riesenechse und Werwolf zuschlagen. Sie bringen Häuser zum Einsturz und vernichten Gegner und Geräte, von denen sie angegriffen werden.

Brad Peyton („San Andreas“) führt Regie. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, soll Harris eine Wissenschafterin spielen. Die Schauspielerin jamaikanischer Abstammung war zuvor in Filmen wie „Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt“, „Southpaw“ und „James Bond 007: Spectre“ zu sehen. (APA/dpa)