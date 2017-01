Innsbruck – Wie viel das Kino der Gegenwart dem Comic verdankt, lässt sich an Listen der kommerziell erfolgreichsten Filme ablesen: Superhelden und „Star Wars“. Der Sternenkrieg übrigens wurde Anfang der 1980er-Jahre von geschäftstüchtigen Filmemachern in der Türkei schamlos kopiert. Daran erinnert nun ausgerechnet ein Comic.

In „Cinerama“ erzählt der Zeichner Charles Berberian „Dünyayi Kurtaram Adam“ – ein auf YouTube abrufbarer Höhepunkt der Schundfilmgeschichte – nach. Und legt den üblen Kern des Styroporspektakels frei. Sind es doch schurkische Armenier, die den intergalaktischen Frieden bedrohen. Auch Trash taugt zur Propaganda. Ähnlich aufmerksam rückt Berberian weiteren Klassikern des schlechten Geschmacks auf den Leib. Er holt allerdings auch vergessene Genre-Perlen zurück ans Licht. „Das Geheimnis der blutigen Lilie“ zum Beispiel, dessen beeindruckend verquerer Originaltitel „Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer?“ glücklicherweise nicht verschwiegen wird. Starlett Edwige Fenech hat darin die Aufgabe, einem Messerstecher zu entkommen und dabei dekorativ Brust zu zeigen.

Wer wissen will, warum es so ist, der Blick der Kamera unverfroren männlicher Schaulust zuspielt, dem sei der Comic „Ein letztes Wort zum Kino“ von Blutch (bürgerlich: Christian Hincker) empfohlen. Ikonische Bilder der Filmgeschichte werden zerlegt, befragt, gedeutet und weitergedacht. Die Frage, warum man das Kino liebt, obwohl es so viel Quatsch macht, beantwortet Blutch dabei ebenso bestimmt wie vorläufig: Man kann es nur trotzdem tun. (jole) Comic Charles Berberian: Cinerama. Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Reprodukt. 55 Seiten, 14.40 Euro. Comic Blutch: Ein letztes Wort zum Kino. Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Reprodukt. 88 Seiten, 24.70 Euro.