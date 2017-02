Von Peter Angerer

Innsbruck – Nach der nationalen Demütigung durch Juri Gagarin, der am 12. April 1961 als erster Mensch in den Weltraum geflogen war, entwarf der amtierende US-Präsident John F. Kennedy für die Amerikaner den großen Traum von der Eroberung des Mondes. Mit dieser Kampfansage auf einem Nebenschauplatz des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion ist für die NASA in Langley ein großzügiges Budget verknüpft. „Das hört sich nach einer Jobgarantie an“, sagt daher Al Harrison (Kevin Costner) als Leiter der Space Task Group. Irgendwo in seinem Hinterkopf lagern aber noch Reste jener Paranoia, die sich von der Kommunistenjagd aus den Fünfzigern erhalten hat. Die wissenschaftliche Hilfskraft Katherine Johnson (Taraji P. Henson) verdächtigt er der Spionage, weil sie geschwärzte Dokumente mühelos rekonstruieren kann.

Gegen die Mathematikerin, die als Wunderkind gefeiert wurde, als 17-Jährige ihren Universitätsabschluss machte und sich als Witwe um drei Kinder kümmern muss, spricht aber vor allem ihre Hautfarbe. Neben der großen Kaffeemaschine für die Abteilung wird deshalb eine kleine Kanne mit der Aufschrift „Colored Coffee“ aufgestellt, weil sich die Kollegen schon beim Gedanken ekeln, mit der Farbigen auch nur ein Getränk zu teilen. Harrison fallen zudem die Fehlzeiten der Hilfskraft auf, dabei ist nur der „Colored Ladies Room“ zwei Kilometer entfernt. Katherine nimmt zwar im Laufschritt ihre Tabellen und Berechnungen zur Flugbahn der Raketen mit auf die Toilette, dennoch bleibt sie für 40 Minuten verschwunden. Es sind solche absurden Details, die Theodore Melfi in seinem Film „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ als bizarre Auswüchse der Rassentrennung inszeniert. Um die Arbeitsprozesse zu vereinfachen, zerstört Harrison mit einer gewalttätigen Vorwegnahme von Lyndon B. Johnsons 1964 erlassenem Civil Rights Act in seiner Abteilung die Symbole der Segregation.

Mit subtileren Formen von Rassismus müssen Katherines Freundinnen bei der NASA leben. Dorothy Vaughn (Octavia Spencer bekam 2011 einen Oscar für ihre Rolle in „The Help“) arbeitet am „Colored Computer“, zu dessen Programmierung sie keine Fachliteratur lesen darf. Kirsten Dunst spielt ihre Vorgesetzte Vivian Mitchell, die ihre Abneigung („Ich habe nichts gegen Sie persönlich!“) hinter politischer Korrektheit versteckt. Mary Jackson (Janelle Monáe) muss vor Gericht ihre Ausbildung zur Raumfahrt-Ingenieurin einklagen. In seiner Chronik der rassistischen Diskriminierungen – nach Recherchen der Autorin Margot Lee Shetterly – verzichtet Theodore Melfi auf politische Einlassungen, da auch seine „Heldinnen“ nie an Politik, sondern nur an Mathematik und Computern interessiert waren. Nur einmal wird der Bürgerrechtskämpfer Martin Luther King erwähnt, aus dramaturgischen Gründen komprimiert der Film auch die Ereignisse und die – letztlich steilen – Karrieren der drei Frauen auf die entscheidenden Monate vor John Glenns erstem Raumflug, der auf Katherines Berechnungen basierte. Tatsächlich arbeitete Dorothy Vaughn bereits seit 1943 für die NASA, Katherine Johnson seit 1953. 2015 schmückte Präsident Obama die Mathematikerin mit der Medal of Freedom – als versöhnliches Zeichen der Wiedergutmachung. Angesichts der aktuellen Maßnahmen zur Diskriminierung von Moslems ist „Hidden Figures“ in den US-Kinos der Blockbuster der Stunde geworden.