Miami – Wenn 22 junge Frauen um das Herz eines attraktiven Junggesellen buhlen, kann nur von einer Show die Rede sein: „Der Bachelor“ geht am Mittwochabend (20.15 Uhr, RTL) in die siebte Runde. Nach Marcel Maderitsch, Paul Janke, Jan Kralitschka, Christian Tews, Oliver Sanne und Leonard Freier wird nun Sebastian Pannek die Ehre zu Teil, den siebenwöchigen Rosenkrieg wieder zu eröffnen.

Vom gescheiterten Fußballprofi zum Rosenkavalier

Der gute Herr ist 30 Jahre alt, betreibt eine Werbeagentur und jobbt nebenbei – wie könnte es anders sein – als Model. Dabei hatte der 1,84 Meter große Beau einen ganz anderen Traum. Jahrelang kickte er erfolgreich in der Junioren-Bundesliga, mit Aussicht auf einen Profi-Vertrag. Eine Schulterverletzung bereitete seiner Karriere aber ein jähes Ende. Ein Couchpotato ist aus ihm trotzdem nicht geworden – nach wie vor betreibt der 30-Jährige sehr viel Sport.

Und auch das Reisen zählt Pannek zu seinen Hobbies. Trifft sich also gut, dass die neue „Bachelor“-Staffel im Sonnenstaat Florida gedreht wurde. Dort lernt der Junggeselle nicht nur 22 Single-Frauen kennen, sondern unternimmt auch allerhand mit ihnen. Abenteuerliche Dates sind aus der Flirt-Show ebenso wie der alltägliche Zickenkrieg nicht wegzudenken. Denn die Damen dürften auch in diesem Jahr wieder ihre Krallen ausfahren, um von Pannek mit einer Rose beschenkt zu werden. In der „Nacht der Rosen“ steht der „Bachelor“ nämlich jede Woche vor der Qual der Wahl und muss einige der Damen nach Hause schicken. Beim Finale am 22. März muss er sich schließlich zwischen zwei Damen entscheiden.

Auch um Quoten wird gebuhlt

Die Auswahl an potentiellen Partnerinnen erweist sich auch in diesem Jahr wieder als kunterbunt. Die Palette reicht von der Kosmetikerin bis zur Flugbegleiterin, von der Studentin bis zur Musicaldarstellerin, von der Dolmetscherin zur Bürokauffrau. Alterstechnisch darf sich der Bachelor auf viele Mittzwanziger freuen, die jüngste Kandidatin ist 21 und die älteste 34 Jahre alt. Österreicherin ist in diesem Jahr keine dabei.

In Sachen Optik will sich der Junggeselle nicht festlegen, lediglich „süß“ solle seine Auserwählte sein. Der 30-Jährige träumt von einer kleinen Familie. Ob unter den 22 Damen „die Eine“ weilt, ist fraglich. Von einem Happy End wurde in der Vergangenheit auf lange Sicht keine Staffel gekrönt. Lediglich die „Bachelorette“ aus dem Jahr 2014, Anna Hofbauer, ist immer noch mit ihrem Auserwählten liiert.

Und auch die Quoten waren in vergangenen Staffel alles andere als rühmlich. Durchschnittlich 3,48 Millionen Zuschauer interessierten sich für die Flirt-Offensiven des Leonard Freier. Bleibt also abzuwarten, ob der neue Bachelor das Zeug hat, auch die Zuseherinnen vor den TV-Bildschirmen zu bezirzen. (tst)