Von Peter Angerer

Innsbruck – Seit 2003 erfährt Dennis Lehane eine weltweite Wertschätzung, die durch die Aufmerksamkeit großer Hollywood-Regisseure auch dessen Lebensqualität verbessert haben dürfte. Clint Eastwood verfilmte seinen Roman „Mys­tic River“, Ben Affleck gelang 2004 mit der Adaption von Lehanes „Gone Baby Gone“ ein fulminantes Regiedebüt. Das Meisterwerk lieferte Lehane mit dem Roman „Shutter Island“, den Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio verfilmte und anschließend den Autor für das Konzept seiner TV-Serie „Boardwalk Empire“ verpflichtete, denn wie kaum ein anderer versteht es Lehane, frühes Leid, Verstrickungen in Schuld, gefolgt von quälender Sühne entlang amerikanischer Zeitgeschichte in aufwühlende Erzählungen zu packen. Daher dürften einige Studiomanager mit den Zungen geschnalzt haben, als DiCaprio vor zwei Jahren ankündigte, sich als Produzent und Hauptdarsteller unter der Regie Ben Afflecks des Romans „In der Nacht“ von Dennis Lehane – sozusagen als Vorgeschichte zu Scorseses „The Departed“ – annehmen zu wollen.

Der Roman erzählt die dunkle Chronik einer Gangsterkarriere vor dem Hintergrund von Weltwirtschaftskrise, Prohibition, alten Heilserwartungen neuer Sekten und rassistischen Feldzügen des Ku-Klux-Klan. Und im Zentrum steht ein vom Krieg desillusionierter Amerikaner, den das Töten, so leicht es ihm fällt, anwidert, der an Ideale glaubt und dabei doch nur Blutbäder anrichtet. Vielleicht war es Ben Afflecks Drehbuch, vielleicht waren es andere Verpflichtungen, aber Leonardo DiCaprio wollte diese Figur nicht mehr spielen. So musste Affleck auch diesen Part übernehmen. Er gibt diesen Soldaten der Unterwelt als Ich-Erzähler betulich an, sein Blick auf die Welt ähnelt jenem Bruce Waynes, dem in der „Batman“-Serie aktuell Afflecks Interesse gilt.

Als Joe Coughlin (Affleck) in Frankreich aus dem Schützengraben klettert und auf das Grauen des Ersten Weltkriegs zurückblickt, nimmt er sich vor, nie wieder Befehlen zu folgen und sein Leben in die Nacht zu verlegen. Die Laufbahn eines Gangsters ist allerdings wieder mit Krieg und Hierarchien verbunden. Das Geschäft mit Alkohol, Prostitution und Wetten teilen sich in Boston irische und italienische Banden, für Coughlin bleiben daher nur kriminelle Nischen wie Raubzüge durch die Spielhöllen der Syndikate. Dabei hilft ihm Emma Gould (Sienna Miller), die als Geliebte des Gangsters Albert White (Robert Glenister) das Risiko liebt. Es ist diese Leidenschaft, die zur Katastrophe führt, Emma das Leben kostet, den Mafia-Paten Pescatore zum Herrscher über Bostons Unterwelt macht und Coughlin für einige Jahre in das Gefängnis bringt.

Nach seiner Entlassung sind die Zeiten für unabhängige Outlaws vorbei. Als Statthalter Pescatores übersiedelt er nach Florida, um in Tampa Bay den Schmuggel kubanischen Rums für die Mafia zu organisieren. Für Ruhe in seinem Leben sorgt seine kubanische Lieferantin Graciela (Zoe Saldana), die mit den Gewinnen soziale Projekte finanziert. Coughlin ist dem Ziel, ein guter Mensch zu werden, näher denn je, aber die Koalition des Bösen steht vor seiner Tür. Ben Affleck will mit „Live By Night“ alles über die Vergangenheit und die Gegenwart erzählen und übersieht wie sein Coughlin die Zusammenhänge.