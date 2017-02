Von Alexandra Plank

Innsbruck - Die Chinesen wollen das Goldene Dachl nachbauen. In einem Filmstudio in Bollywood, so heißt die indische Filmindustrie, finden sich bereits Nachbildungen der Innenausstattung des Schlosshotels in Igls und von einem Haus im Alpbachtal. Dort wird die Seifenoper „Einwanderer" gedreht. Da sich die Produktion an die indischen Gemeinschaften rund um den Erdball wendet, wurde der Name „Einwanderer" gewählt. Original übersetzt ist der Titel der Serie indes wesentlich blumiger. Er lautet: „Mein Herz ist in der Ferne". Die Serie wird sechsmal pro Woche für 22 Minuten im Hauptabendprogramm ausgestrahlt. Zudem wird sie dreimal täglich wiederholt und ist im Internet abrufbar. Die zwei Hauptpersonen leben in Tirol.

Gedreht wurde vergangenen Oktober in und um Innsbruck, die Tiroler Tageszeitung berichtete. Entstanden sind Außenaufnahmen für 25 Episoden. Produziert wird die Serie von Star Plus, der größten Fernsehanstalt Indiens. „Es war uns klar, dass das eine riesige Werbung für Innsbruck wird", erzählt Ursula Keplinger von der Filmfirma Creative Creatures. Immer wieder werden zwischen den Szenen Bilder von der Landeshauptstadt, auch Flugaufnahmen, eingeblendet. Die Sensation sei aber, dass die tägliche Serie, die seit November 2016 ausgestrahlt wird, nach wenigen Wochen bereits die zweiterfolgreichste indische TV-Serie in Großbritannien sei, so Keplinger.

Ihr und ihrem Team ist es gelungen, die großen Spieler im Bollywood-Geschäft an Tirol zu interessieren. Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von ihrem Partner Ishvinder Maddh in Indien, von Cine Tirol, Location Austria und Innsbruck Tourismus. Auch die Stadt Innsbruck hat das Potenzial erkannt. „Es geht nicht nur darum, indische Filmteams zu beherbergen und zu betreuen, noch wertvoller wird der langfristige touristische Effekt für die Tiroler Wirtschaft sein", sagt die Geschäftsfrau. Mittlerweile würde die Serie mehr als 70 Millionen Menschen pro Woche erreichen.

Für Juli 2017 ist der zweite Drehblock in Tirol geplant. Das Filmteam besteht aus 40 internationalen Mitarbeitern und 20 Tirolern. Allerdings erfüllt diese Serie die Klischees von Bollywood-Filmen nicht. „Es wird nicht getanzt und nicht gesungen. Es ist eine moderne Liebesgeschichte. Irgendwann werden sie sich dann doch bekommen", verrät Keplinger.

Denn einem Motto folgen alle Seifenopern dieser Welt: Am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es eben noch nicht das Ende.