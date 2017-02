Von Nicole Strozzi

Wien – Ob Hans Neuner am kommenden Sonntag in „Kitchen Impossible“ das Duell gegen Fernsehkoch Tim Mälzer gewinnt, darf an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Der 40-jährige Tiroler würde sonst in Teufels Küche kommen. Aber eines kann man jetzt schon sagen: „Es war ein riesiger Spaß und ich war wirklich nervös. Das hat es schon lange nicht mehr gegeben“, erzählt der gebürtige Leutascher während eines Kurzbesuches in Tirol.

In der VOX-Kochsendung „Kitchen Impossible“ tritt Tim Mälzer gegen andere Spitzen-Köche an. Die Herausforderung besteht darin, Gerichte im Ausland nachzukochen, ohne die Zutaten zu kennen. Hans Neuner wurde als erster Tiroler vom Sender eingeladen und hat zugesagt. „Die Challenge fand einmal in Schweden und einmal in Israel statt. Erst eine Woche vor Drehbeginn weiß man, wohin es geht“, erklärt Neuner. Normalerweise würde in seinem Leben als Koch alles organisiert ablaufen, bei den Dreharbeiten sei das sicher nicht der Fall gewesen. „Es war eine Lebenserfahrung, Adrenalin pur“, so Neuner.

Das aus dem Mund eines Zwei-Sterne-Kochs zu hören, soll etwas heißen. In Tirol ist Neuner, der aus einer Leutascher Gastronomenfamilie stammt, nur noch selten zu Gast. Der Koch, der im Laufe der Jahre u. a. in die Schweiz, auf den Bahamas oder in Berlin arbeitete, hat schon seit Jahren seine Zelte in Portugal aufgeschlagen. An der Algarve betreibt er das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurant „Ocean“.

Dass das Fernsehteam für die Dreharbeiten sogar in seine Heimat gekommen ist und in Leutasch gedreht wurde, ehrt den 40-Jährigen genauso wie seinen Papa Hans, vulgo „Jonny“, Neuner, der unglaublich stolz auf seinen Sohn ist. Der bleibt trotz seines Erfolgs und seines TV-Auftritts bescheiden. „Man darf die Sache nicht zu ernst nehmen“, sagt der Junior. Nichts ist impossible, nichts ist unmöglich.