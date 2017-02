Wien – Es war ein Sieg mit Ansage: Das mit acht Nominierungen als Topfavorit gehandelte Kriegsreporterdrama „Thank You For Bombing“ konnte sich am Mittwochabend beim 7. Österreichischen Filmpreis wie berichtet in den beiden Hauptkategorien Bester Spielfilm und Beste Regie durchsetzen.

Viel Jubel gab es aber auch für die hochpolitische Festrede des ungarischen Oscar-Regisseurs István Szabó („Mephisto“), der an das gemeinsame Erbe der österreichisch-ungarischen Monarchie als Vorbild der EU erinnerte. Dieses Erbe habe in Form von Auswanderern auch zahlreiche Mitbegründer des späteren Hollywood hervorgebracht, den frühen Geschichtenerzählungen der Traumfabrik den „Huma­n Touch“ gegeben. Im europäischen Kino sei hingegen das Wissen um die menschliche Berührung verloren gegangen. „Heute gibt es kein europäisches Gesicht, wegen dem die Zuschauer ins Kino gehen würden“, bedauerte Szabó: „Weshalb hat die Welt heute kein Interesse an Europas Gesicht?“

Bezogen auf das junge ungarische Kino könne er jedenfalls sagen, dass in den meisten Fällen jedem gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Problem bewusst ausgewichen werde: „Die nichtssagende technische Perfektion ist aber keine Identität.“ Hinzu komme die zunehmend schwierige Finanzierung in Zeiten illegaler Downloads. „Das Internet schreitet siegreich voran – aber lasst uns noch ein wenig richtige Kinofilme machen“, rief Szabó die Anwesenden unter stehenden Ovationen auf.

Barbara Eder wiederum, in Personalunion Regisseurin und Drehbuchautorin von „Thank You For Bombing“, erinnerte sich in ihrer Dankesrede an die schwierige Arbeit in Afghanistan und Jordanien: „Wenn du in diesen Ländern drehst, bringt jeder Tag eine Überraschung – und nicht immer vom Feinsten.“ (APA, TT)