Die „Wilde Maus" ist der erste Film, bei dem Sie nicht nur Drehbuch und Hauptrolle verantworten, sondern auch Regie führen. Wie schwierig war es, diese Dreifach-Funktion zu erfüllen?

Josef Hader: Eine große Hilfe war, dass mich Wolfgang Murnberger am Set der letzten beiden „Brenner"-Filme immer wieder in die Regie-Arbeit miteinbezogen hat. Allerdings ist das geheim passiert, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ich mich da als Hauptdarsteller hintenrum in die Regie einmische. Was mir beim Dreh von die „Wilde Maus" am meisten Sorgen gemacht hat, war dann auch, dass ich den anderen Schauspielern ja nicht nur als Kollege, sondern auch als Regisseur gegenübertreten musste. Aber das haben wir gelöst, indem wir sehr partnerschaftlich gearbeitet haben — und sich alle mit Ideen einbringen konnten. Ich wollte unter keinen Umständen ein Regisseur sein, der den anderen vorschreibt, wie's geht.

Es gibt eine Szene, in der die Hauptfigur Georg halbnackt im Schnee sitzt. Hat der Schauspieler Hader da den Regisseur Hader verflucht?

Hader: Nein. Ich hab' mir ja schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was ich mir da antue — und war auch auf der Suche nach etwas, mit dem ich mich einschmieren kann, damit's nicht so kalt ist. Bei meinen Recherchen bin ich dann auf Vaseline gestoßen, aber blöderweise glänzt man da wie ein Speckschwartl, was auch nicht so super ist. Der Apotheker meines Vertrauens hat mir dann zu Wollfett geraten. Ob's ohne noch kälter gewesen wäre, weiß ich nicht, aber es hat mir das Gefühl gegeben, von einer Schutzschicht umhüllt zu sein.

Wie lange tragen Sie die Geschichte schon mit sich herum?

Hader: Ich habe vor drei Jahren einen Sommer frei gehabt und wollte die Zeit nützen, um vollkommen allein ein Originaldrehbuch zu schreiben. Ich hab' das schon ein paar Mal probiert, aber immer in der Mitte aufgehört, weil es mich nicht mehr gefreut hat. Aber dieses Mal hab' ich durchgehalten — und mir auch die Zeit gegeben, mehrere Fassungen zu schreiben. Das war fast so, als würde ich ein Bild malen, bei dem ich immer wieder eine neue Schicht auftrage, um bestimmte Facetten klarer herauszuarbeiten.

War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie auch die Regie übernehmen werden?

Hader: Im Laufe des Schreibprozesses hatte ich das Gefühl, dass jeder Regisseur, der frischg'fangt hereinkommt, recht arm wäre, weil ich ja schon so ein klares Bild von der Geschichte hatte. Und umgekehrt wäre ich auch arm mit einem Regisseur gewesen, der die Geschichte nicht so erzählt, wie ich es mir vorstelle (lacht). Und deshalb hab' ich beschlossen, die Regie selber zu übernehmen, um auch derjenige zu sein, der bis zum finalen Schnitt alle Erzählrhythmen in der Hand hat. Im Geheimen wollt' ich das ja schon lange tun — aber ich hab's mir nie zugetraut.

Gab es Momente, in denen Sie diese Idee bereut haben?

Hader: Als klar war, dass ich Regie führen werde, hab' ich begonnen, das Drehbuch so zu schreiben, dass es für mich nicht ganz so schwer wird. Ich hab' mir auch überlegt, die Hauptrolle abzugeben. Aber ich hatte dann doch das Gefühl, dass ich diesen Georg recht gut spielen kann, weil er eine inwendige Figur ist, die auf den ersten Blick nicht besonders toll ist — solche Rollen liegen mir. Ich hab' mich auch auf meine Jugend besonnen, in der ich staunend vor den Filmen von Woody Allen und Takeshi Kitano gesessen bin und von deren Mut begeistert war, vor und hinter der Kamera zu stehen. Da hab' ich mir gedacht: Sei mutig und genehmige dir dieses Abenteuer.

Der Mut hat sich bezahlt gemacht. Die „Wilde Maus" läuft am 11. Februar im Berlinale-Wettbewerb. Sie gehen da gegen Kapazunder wie Volker Schlöndorff oder Aki Kaurismäki ins Rennen. Rechnen Sie sich Chancen auf einen Preis aus?

Hader: Ich bin mir sicher, dass ich nichts gewinnen werde. Aber darum geht's mir auch nicht. Ich hab' Filme immer als Möglichkeit gesehen, Geschichten von anderen Ländern zu erfahren. Und ich seh' die Berlinale als Chance, dass mein Film in ein internationales Schaufenster gerückt wird. Für mich gäbe es nichts Großartigeres, als irgendwann in einem kleinen Kino in Helsinki zu stehen und beobachten zu können, wie sich 40 Finnen die „Wilde Maus" anschauen.

Im Film geht's unter anderem darum, dass der 50-jährige Musikkritiker Gregor entlassen wird und sich aus dieser Kränkung heraus an seinem Chef zu rächen beginnt. Wie gehen Sie mit Kränkungen um?

Hader: Ich hab' keine dicke Haut und bin für Kränkungen durchaus empfänglich: Aber ich lass' mich davon nicht lähmen, sondern irgendwann setzt bei mir ein gesunder Trotz ein, der auch etwas Anspornendes hat. Ich hab' davor gesagt, dass ich das Drehbuch in einem Sommer, in dem ich frei hatte, zu schreiben begonnen habe. Frei hatte ich deshalb, weil ein Projekt von mir abgelehnt wurde. Ich hab' mir damals gedacht, dass das auch für etwas gut sein muss — an diese Strategie halt' ich mich prinzipiell bei Kränkungen.

Die Krisen der Gegenwart — sprich: Terror, Asyl und Amok — tauchen im Film als Radio- und Fernsehmeldungen im Hintergrund auf. Ist dieses Ausblenden symptomatisch für unsere Zeit?

Hader: Ich wollte dieses hippe, moderne Bürgertum beschreiben, zu dem ich ja auch irgendwie gehöre. Heutzutage ist jeder total informiert und gleichzeitig total ahnungslos. Wir haben über die Kompliziertheit der Welt den Überblick verloren, was zu einer Lähmung führt, die es eine Generation vor uns auch schon gegeben hat. Mir war wichtig zu zeigen, dass diese Lähmung aus einer bestimmten Hilflosigkeit heraus kommt. Weil es mittlerweile einfacher scheint, zu entscheiden, welchen Fisch man ohne ethische Bedenken essen kann, als zu sagen, wer im Irak die Guten oder die Bösen sind.

Wann wird es wieder Neues vom Kabarettisten Josef Hader zu sehen geben?

Hader: Ich hab' ein neues Kabarett-Programm in den letzten Jahren bewusst hintangestellt — weil ich diesen Film sonst nie fertig bekommen hätte. Und ich hab' auch meine Auftritte um die Hälfte reduziert, weil mir das ständige Herumfahren sehr viel Energie geraubt hat. Aber wenn ich weiter als Kabarettist arbeiten will, dann führt auch kein Weg an einem neuen Programm vorbei. Und das ist eine sehr spannende Aufgabe, weil ich damit eine bestimmte Zeit erfassen kann. Gleichzeitig würd' ich mich aber auch gern als Regisseur weiterentwickeln — und es würd' mich auch reizen, bald wieder ein Originaldrehbuch zu schreiben. Aber ich müsst' dann nicht nochmal die Hauptrolle übernehmen, es wär' ja auch mal spannend, der Antagonist zu sein.

Das Gespräch führte Christiane Fasching