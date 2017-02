Innsbruck – Wie von den Nationalsozialisten enteignete Juden mit ihrer Hoffnung auf Wiedergutmachung und Restitution in den Mühlen des Nachkriegsdeutschland (und Österreichs) aufgerieben wurden, ließe sich anhand vieler Einzelfälle erzählen. Die in Berlin lebende britische Regisseurin Cynthia Beatt ist in „Ein Haus in Berlin“ einer schier unglaublichen, aber vermutlich dennoch nicht einzigartigen Geschichte auf der Spur. Stella (Susan Vidler), eine Literaturdozentin aus Glasgow, erhält Nachricht von einer unerwarteten Erbschaft: Das Berliner Haus ihres Großonkels Jakob Milgroim soll ihr zufallen. Fast zeitgleich flattert das Schreiben eines Berliner Anwalts ins Haus: Das geerbte Gebäude sei baufällig, der Verkauf für 95.000 Pfund aber so gut wie unter Dach und Fach. Keine Notwendigkeit, extra nach Berlin zu reisen.

Stella kommt trotzdem – und steht damit unverhofft am Beginn einer fast dokumentarisch in Szene gesetzten Reise zu den eigenen familiären Wurzeln, zu Enteignung, Vertreibung, jahrelangem Restitutionsverfahren, schließlich aber auch in eine von Lügen und Profitgier bestimmte Gegenwart.

15 Jahre lang hat die Wahlberlinerin Cynthia Beatt an diesem Film gearbeitet, er ist die Fortsetzung schon sehr viel länger dauernder Auseinandersetzung mit den Themen Holocaust, Zionismus und der gegenwärtigen Situation von Palästinensern in Israel. In der auf Filme von Regisseurinnen spezialisierten Reihe kinovi(sie)on läuft „Ein Haus in Berlin“, wie die Organisatorinnen sagen, bewusst in zeitlicher Nähe zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. (jel)