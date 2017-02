Fernsehmoderator und Volksmusiker Florian Silbereisen geht auf Kreuzfahrt. In der Jubiläumsfolge zu 35 Jahre „Traumschiff“ im ZDF ist der ebenfalls 35 Jahre alte Showstar an Bord der „Amadea“ zu sehen. Er wird allerdings kein festes Crewmitglied. Geplant sei sein Auftritt nur in dieser einen Folge, die zu Ostern gezeigt wird, teilte das ZDF am Montag auf Anfrage mit. (dpa)