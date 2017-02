Von Miriam Hotter

Kössen – Emanuel Daxer sitzt am Küchentisch, die Brille auf der Nasenspitze, und tippt eifrig auf seinem Laptop herum. Erst als eine Frau mit kurzen braunen Haaren und einem breiten Lächeln den Raum betritt, hebt er seinen Kopf. „Das ist die Astrid“, sagt der 51-Jährige und schaut sie dabei an, wie es nur Frischverliebte tun.

Seit knapp einem halben Jahr sind die beiden ein Paar. Kennen gelernt haben sich die zwei in der 13. Staffel der Kuppelshow „Bauer sucht Frau“, die derzeit jeden Mittwoch auf ATV zu sehen ist. „Meine damalige Beziehung ging im Frühjahr 2015 in die Brüche“, erzählt der zweifache Vater. Deshalb habe er sich spontan entschlossen, im Fernsehen nach einer neuen Lebensgefährtin zu suchen. Bald meldete sich ein Fernseh-Team und wählte den Hobby-Segler als einen von 15 „Single-Landwirten“ aus (13 Männer, zwei Frauen).

Aus den zahlreichen Zusendungen durften sich die Teilnehmer je fünf Bewerberinnen aussuchen. „Von den fünf kamen die drei Favoritinnen, die zum Drehzeitpunkt zur Verfügung standen, zu mir auf den Hof“, erklärt Daxer.

Darunter auch die dreifache Mutter Astrid Wagner. Ihre beiden Töchter waren es, die sie nach der Scheidung vor zwei Jahren bei der TV-Show angemeldet haben. „Gedreht wurde im Juni 2016. Ich reiste damals mit dem Bus an und ich war so nervös, dass ich nicht aussteigen wollte“, erinnert sich die 51-Jährige. Und auch Daxer, der an der Bushaltestelle mit einem Blumenstrauß auf sie wartete, hat die Bilder noch genau im Kopf. „Als sie ausstieg, stand ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Astrid schaute gar nicht, ob ein Auto kommt, sondern lief gleich zu mir herüber. Ich dachte, die fahren s’ mir jetzt zam’.“

Doch zum Glück kam die Silzerin heil bei ihrem potenziellen Lebenspartner an. „Sobald ich in seine hellblauen Augen schaute, war ich total relaxt. Ich fand ihn gleich sympathisch“, sagt die gelernte Verkäuferin und streicht ihrem Liebsten dabei sanft über den Rücken.

Neben Wagner zogen noch zwei weitere Bewerberinnen aus Kitzbühel und Buch bei Jenbach auf den Hof nach Kössen. Nach 24 Stunden musste der „Hahn im Korb“ eine von den drei Frauen nach Hause schicken, so wie es bei dem TV-Format üblich ist.

Mit den verbliebenen zwei Bewerberinnen durfte der Fischzüchter fünf Tage verbringen. „Ich habe ein umfangreiches Programm zusammengestellt.“ Dazu gehörte unter anderem, einen Fisch in einem der hauseigenen Angelteiche zu fangen. Und wie hat sich Astrid Wagner dabei angestellt? „Katastrophal“, sagt Daxer und prustet los. Auch seine neue Freundin muss lachen, als sie sich an jenen Moment erinnert. „Ich dachte nur: Hoffentlich beißt kein Fisch.“ Für Daxer noch heute kaum zu glauben. „Trotzdem hat sie es geschafft, zwei Fische zu fangen. Das hat mir imponiert.“ Auch dass sie sich nicht zimperlich anstellte, als es hieß: Fisch ausnehmen! „Ich habe das zuvor schon einmal gemacht, als ich mit meinem Sohn angeln war“, erklärt die gelernte Verkäuferin.

Und auch beim Wasserskifahren auf dem Walchsee bewies die Frau echte „Härte“. „Ich bewunderte sie für ihren Mut und ihre Schneid. Immerhin stand sie davor noch nie auf Skiern, nicht einmal auf der Piste“, erklärt Daxer stolz. Und die andere Teilnehmerin? „Sie machte nicht so mit wie die Astrid. Zum Segeln auf dem Chiemsee kam sie zwar noch mit, aber als ich mit den Frauen zum Paragleiten wollte, war es für sie genug.“ Die Frau reiste schließlich ab.

Die beiden waren nun das erste Mal für sich allein – einmal abgesehen vom Kamerateam. Die Frage, welche die beiden immer wieder zu hören bekommen, lautet: Gab es ein Drehbuch? „Nein, das Fernseh-Team wollte, dass alles so real wie möglich abläuft“, versichern beide, auch wenn erst nach den Dreharbeiten genügend Zeit blieb, sich richtig kennen zu lernen – und es hat gefunkt. „Als wir zum ersten Mal miteinander getanzt haben, haben wir gemerkt, dass es zwischen uns passt“, verrät Wagner.

Seit Kurzem wohnt die Silzerin bei ihrem Liebsten in Kössen. Auch ihre Kinder haben sich inzwischen kennen gelernt. „Zu Weihnachten war die ganze Familie zusammen“, sagt Wagner. Probleme habe es keine gegeben. „Das ist ja auch unsere Sache. Wir reden unseren Kindern auch nicht bei ihren Beziehungen drein“, ist sich das Paar einig – und wieder dieser Blick, den nur Frischverliebte sich schenken.