Von Peter Angerer

Innsbruck – Mit roten Ohren verlässt der Beichtvater das päpstliche Gemach, um sich dem Kardinal Berchet (Jean-Hugues Anglade) anzuvertrauen. Die Bürde droht den jungen Dekan zu erdrücken, hat ihm doch der Papst gestanden, demnächst seinen Rücktritt zu verkünden. Ein Insert verrät das Datum (5. November 2011) und dass noch „sieben Tage bis zur Apokalypse“ bleiben. Damit Sie jetzt Ihre Sitznachbarn im Kino mit Ihrem Smartphone nicht nerven, soll hier zumindest so viel verraten werden, es ist nicht der Papst aus Bayern, der am 12. November 2011 die Apokalypse in Italien auslösen wird, sondern der König des Bunga-Bunga, jener Ministerpräsident, der Politik als frivoles Spiel betrieben hat. Berchet ist in Stefano Sollimas gnadenlosem Politthriller „Suburra“ jener Kardinal, der die Tore des Vatikans für rechte Politiker und „die Familien aus dem Süden“ öffnet.

Der mächtigste Mann Roms ist aber der „Samurai“ (Claudio Amendola), ein ehemaliger neofaschistischer Funktionär, der Politiker und Mafiosi als Marionetten benutzt. Sein Sprachrohr im Parlament ist der Abgeordnete Malgradi (Pierfrancesco Favino), der ein dichtes Netz aus Korruption, Abhängigkeiten und Verheißungen über den Sitzungssaal gesponnen hat. Dafür belohnt sich der Politiker bei Exzessen mit zumindest zwei Prostituierten und entsprechenden Drogen, um seinen Fantasien nachkommen zu können. Es ist der Tod einer jugendlichen Prostituierten, die den Bandenkrieg unter Roms Mafiafamilien auslöst, eine Stufe höher die Milliardengeschäfte der Mächtigen empfindlich stört und schließlich ganz oben ein politisches Erdbeben auslöst.

Es waren Regisseure wie Damiano Damiani, Elio Petri oder Francesco Rosi, die in den 70er-Jahren in ihren Filmen auf die Missstände in Italien aufmerksam machten, den Missbrauch der Macht anprangerten und mit ihren cineastischen Diagnosen zur „italienischen Krankheit“ einen eigenen, von Wut inspirierten Stil erfanden, um von der Komplizenschaft zwischen Justiz und Militär zur Vorbereitung eines Staatsstreichs oder auch nur von Bauunternehmern zu erzählen, die durch ihre Gier den Tod der Bewohner in den von ihnen mangelhaft errichteten Wohnanlagen in Kauf nehmen. Diese Methode ist zur Tradition geworden, wie aus Berichten über die Folgen der Erdbeben zu entnehmen ist.

In Stefano Sollimas „Suburra“ wird erst gar nicht mehr schlampig gebaut, die Eigentümer von Grundparzellen werden erschlagen, wenn sie einem Spekulationsgeschäft im Weg stehen. In Ostia soll ein neues Las Vegas entstehen. Kriminelle Investoren möchten die Gunst der Stunde für ein Gesetz nutzen, das ihnen die großzügige Umwidmung der Vorstadt erlaubt. Dieses Komplott haben der Richter Giancarlo De Cataldo und der Journalist Carlo Bonini in ihrem gemeinsamen, gleichnamigen Roman entworfen, in dem ein System beschrieben wird, das ein Land in den Abgrund reißt. Sollima, der mit seiner auf Roberto Savianos Recherchen basierenden TV-Serie „Gomorrha“ bekannt wurde, zeigt die italienische Metropole, die unter einer Flut aus Blut und Dauerregen versinkt. „Suburra“ ist – dem Thema angepasst – ein Film für abgebrühte Kinogeher geworden. Während Sollima mit Parallelmontagen aus den Zentren der Macht Tempo macht, verharrt Paolo Carneras Kamera bei Gewaltszenen auf den Gesichtern der Opfer, bis jede Spur von Leben verschwunden ist.