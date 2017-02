Los Angeles – Gegen Donald Trumps umstrittenes Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern ist auch beim Festessen der Oscar-Kandidaten Kritik laut geworden. Die Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Cheryl Boone Isaacs, nutzte die glamouröse Veranstaltung am Montag (Ortszeit) in Beverly Hills für ein leidenschaftliches Plädoyer für Toleranz und Vielfalt.

„Heute feiern wir Sie, Ihre Arbeit und Ihre Leistungen, aber jeder von Ihnen weiß, dass es leere Stühle in diesem Raum gibt“, sagte Boone Isaacs in Anspielung auf Filmschaffende, die wegen des Einreiseverbots nicht gekommen waren. Diese leeren Stühle hätten einige „Künstler der Academy zu Kämpfern“ gemacht.

„Wir stehen auf zur Unterstützung von Künstlern in aller Welt“

Es gebe „heute einen Kampf um künstlerische Freiheit, der dringlicher erscheint als jemals seit den 50er-Jahren“, fügte die Academy-Präsidentin mit Blick auf die Hetzjagd auf mutmaßliche Kommunisten in der McCarthy-Ära hinzu.

„Wir stehen auf zur Unterstützung von Künstlern in aller Welt, wir stehen auf gegen die, die versuchen, unsere Meinungsfreiheit zu beschränken und wir stehen auf für diesen Grundsatz: Dass alle kreativen Künstler in aller Welt verbunden sind durch dieses unzerbrechliche Band, das mächtiger als Nationalitäten und Politik ist.“ Von den etwa 160 Oscar-Nominierten, die an dem Essen teilnahmen, bekam Boone Isaacs für diesen Appell viel Applaus.

Der neue US-Präsident Trump hatte am 27. Jänner angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern sowie sämtliche Flüchtlinge vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen. Ein Bundesrichter im Westküstenstaat Washington hob das Dekret am Freitag vorläufig auf, eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Sollte das Einreiseverbot Bestand haben, träfe dies den iranischen Regisseur Ashgar Farhadi, dessen Film „The Salesman“ für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert ist. Auch die Helden des Oscar-nominierten Dokumentarfilms „The White Helmets“, die Freiwilligen der syrischen Hilfsorganisation Weißhelme, könnten nicht an der Oscar-Gala teilnehmen.

Selfies und ein großes Gruppenfoto

An dem Festessen für die Nominierten nahmen am Montag unter anderem Ryan Gosling und Emma Stone teil, die für ihre Leistungen im Musical-Film „La La Land“ für den begehrten Filmpreis nominiert wurden. Auch Nicole Kidman aus dem sechsfach nominierten „Lion“ sowie Denzel Washington und Jeff Bridges aus den je vierfach nominierten Filmen „Fences“ beziehungsweise „Hell or High Water“ nahmen an dem Lunch Teil.

Die Stars hatten aber auch sichtlich Spaß dabei, sich auszutauschen und miteinander für Fotos zu posieren. Komponist und Schauspieler Lin-Manuel Miranda, der für seinen Song in dem Zeichentrickfilm „Vaiana“ nominiert ist, veröffentlichte auf Twitter ein Foto von sich mit Matt Damon und Natalie Portman. „Du isst zu Mittag und sie tun dich auf ein riesiges Podest, um ein Abschlussball-Foto mit allen Nominierten zu machen“, schrieb Miranda zu einem weiteren Bild.

Die Oscars werden unter Moderation von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel am 26. Februar in Los Angeles zum 89. Mal verliehen. (APA/AFP/dpa)