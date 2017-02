Innsbruck – Die Filmsprache war in den 60er-Jahren noch nicht besonders ausgefeilt, aber mit Norman Jewisons „Thomas Crown ist nicht zu fassen“ kam der Splitscreen in Mode, um die Gleichzeitigkeit von Ereignissen zu dokumentieren. Auge und Gehirn wurden gefordert, häufige Anwendung und Beliebigkeit produzierten schließlich nur noch Müdigkeit. Eine andere Erfindung der 60er-Jahre waren Gadgets, die etwa von Q in den James-Bond-Filmen entworfen wurden, um das Leben eines Agenten zu erleichtern oder gar zu retten. Dazu gehörten Uhren mit tödlichen Stahlseilen oder Zigaretten mit Schießfunktion. Jackys (Michael Gwisdek) Meisterstück für die „Hauptverwaltung Aufklärung“ im Ministerium für Staatssicherheit war ein Aschenbecher zum Abhören feindlicher Politiker. Der Aschenbecher war nicht verwanzt, er war die Wanze. Das war in den Siebzigern, aber wo lässt sich solches Zubehör noch aufstellen?

In der DDR waren Spione die „Kundschafter des Friedens“, zumindest diesen Euphemismus können in Robert Thalheims Agentenkomödie neben Jacky, der den Glauben an die Weltrevolution nicht verloren hat, auch Jochen (Henry Hübchen), Locke (Thomas Thieme) und Harry (Winfried Glatzeder) über die Wende und ins Rentenalter retten. Wobei das mit der Rente ein schwieriges Thema ist, da den ehemaligen Agenten Amt und Anspruch abhandengekommen sind. Während Jochen nur knapp seinen Bierkonsum finanzieren kann und Jacky mit seiner Reparaturwerkstatt gegen die geplante Obsoleszenz kämpft, hat Locke das Kapitalismusspiel verinnerlicht. Nach dem Verkauf des DDR-Krempels widmet er sich derzeit dem kriminellen Pyramidenspiel. Plötzlich meldet sich auf etwas rabiate Weise der Bundesnachrichtendienst. Der BND-Agent Kern (Jürgen Prochnow), dem Jochen Enttarnung und privates Unglück verdankt, wurde mit dem Präsidenten Katschekistans von dunklen Mächten entführt. Wegen der vor der Bonner Friedenskonferenz erforderlichen Diskretion werden „analoge“ Fachkräfte benötigt, die mit den Gegebenheiten wie russischen Agenten und Wodkasorten in der ehemaligen – fiktiven – Sowjetrepublik vertraut sind. Außerdem muss mit einem Verräter im deutschen Nachrichtendienst gerechnet werden.

Neben den Eigenheiten des Agentengenres samt den dazugehörigen Soundtracks und unter heftiger Benützung des Splitscreens – wobei oft eine schlichte Trennungslinie im Bild den Trick ersetzt – feiert Robert Thalheim mit den vier alten Herren vor allem Schauspiellegenden aus der DDR, die nach der Wende auch im Westen Triumphe feiern konnten und denen man durch die gebotene Leichtigkeit jede Geste abnimmt. Thomas Thieme war der zynische Minister in „Das Leben der anderen“, Winfried Glatzeder, der mit „Die Legende von Paul und Paula“ zum Star wurde, zeigt als Harry jenen Grat zwischen Tragik und Komik, auf dem auch der Darsteller seit seinem Besuch im RTL-Dschungel balanciert. Henry Hübchen („Alles auf Zucker“) kann vor dem Bierkiosk noch immer mit Nachsicht rechnen, wenn das Kleingeld nicht reicht. (p. a.)