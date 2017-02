München – Ab morgen Donnerstag suchen Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky in der gleichnamige­n ProSieben-Show wieder nach „Germany’s next Topmodel“. Wie die Bild-Zeitung in Erfahrung brachte, befinden sich unter den 50 in der ersten Sendung ausgewählten Teilnehmerinnen der mittlerweile 12. Staffel des ebenso streitbaren wie erfolgsverwöhnten Formats auch zwei Kandidatinnen, die als Buben zur Welt kamen.

Während die 20-jährige Giuliana in der Casting-Show einfach nur zeigen will, „wie ich bin“, wagt sich die 19-jährige Melina mit klar formulierter Botschaft auf den TV-Laufsteg: „Ich bin hier, um zu zeigen, dass Klischees altmodisch und überbewertet sind“, wird sie von der Bild zitiert. Damit trifft sie – wohl ungewollt – einen wunden Punkt der Sendung.

Denn die Vorwürfe, „Germany’s next Topmodel“ entwerfe ein verzerrtes Bild der Modebranche und arbeite mit sexistischen Klischeevorstellungen, reißen auch im 12. Jahr nicht ab. Zuletzt befand etwas das Münchner Portal für Medienerziehung „Flimmo“, dass die Show einem „Frauenbild von vorgestern“ huldige. Trotzdem bewerben sich jährlich Hunderte junger Frauen um die Teilnahme an der Show, darunter auch viele Öster­reicherinnen. Heuer etwa macht die 19-jährige Julia aus dem oberösterreichischen Reichenthal mit. Dass auch sie eine Runde weiterkommen wird, gab ProSieben vorab bekannt. (TT, dpa)