Typveränderung bei Mr. Grey: Jamie Dornan (34), der im neuen „Fifty Shades of Grey“-Film wieder den Millionär Christian Grey spielt, trägt im Moment kurze Haare und Bart. „Das ist für meine neue Rolle“, sagte der britische Schauspieler am Dienstag in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Bis Mai stehe er in Budapest als Gefährte Will Scarlet für den Film „Robin Hood“ vor der Kamera.

Gemeinsam mit Kollegin Dakota Johnson (27) wird Dornan am Abend die Europapremiere von „Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe“ im Cinemaxx am Dammtor feiern. Die Fortsetzung der Sadomaso-Romanze nach den erfolgreichen Büchern von E. L. James kommt am Donnerstag in die österreichischen Kinos. (APA/dpa)