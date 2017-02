Innsbruck – Mit dem Bösen muss ständig gerechnet werden. In einem Kino in Gotham City, immerhin Batmans Stadt, läuft „Two Shades of Grey“ und es ist kaum anzunehmen, dass die Sadomaso-Figuren irgendwann im Warner-DC- und Lego-Franchise-Universum auftauchen werden. Aber wer weiß, das Trump-Ding konnten sich bis vor wenigen Monaten auch nur hartgesottene Futuristen vorstellen.

Zur Erinnerung: Als Phil Lord und Chris Miller 2014 ihren Animationsfilm „The Lego Movie“ in die Kinos wälzten und die Kinder vor den sie unterdrückenden Vätern warnten, die mit Sekundenkleber die strengen Lego-Bauanleitungen zementieren und damit jeder Fantasie in der Spielzeugkiste voller Plastikteile Einhalt gebieten wollen, wurde die Lektion weltweit verstanden. Will Ferrell spielte in der Rahmenhandlung den Vater, der für sich die Herrschaft über das Lego-Universum beanspruchte und darüber die Grundidee des kindlichen Spielens – bauen, lernen, zerstören und besser bauen – vergaß.

Chris McKays „Lego Batman Movie“ ist weniger Fortsetzung denn Spin-off mit den inzwischen etablierten Figuren. Mit dem von Christopher Nolan für seine Batman-Trilogie entwickelten Stimmendesign übernimmt der einsame Rächer von Gotham City die Erzählposition. Der Nolan-Effekt wird in der deutschen Fassung zusätzlich verstärkt, wenn Batmans Butler Alfred (im Original Ralph Fiennes) mit der Synchronstimme Michael Caines daherkommt.

Die neue Polizeichefin der Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate möchte der Privatisierung der Exekutive ein Ende bereiten, da Batman und Joker nur die zwei Seiten einer Medaille mit entsprechender Anziehungskraft sind. Superman hat sich längst von Metropolis in seine „Festung der Einsamkeit“ zurückgezogen und feiert mit dem kompletten Personal aus den DC- und Marvel-Comics wilde Partys – nur Batman ist nicht eingeladen.

Die Bösewichte sind in der Phantomzone sicher verwahrt, da sollte auch noch Platz für den Joker und seine Spießgesellen sein. Batman/Bruce Wayne kann sich in seine persönliche Festung zurückziehen, um sich in Selbstmitleid und Einsamkeit zu suhlen. Diese Entwicklung hat der Joker einmal mehr vorausgesehen. Mit der höllischen Heerschar aus der Phantomzone inszeniert er das Inferno über Gotham City, dabei möchte er von seinem Erzfeind einfach nur als Individuum wahrgenommen werden. Gegen das „Wir“ steht das große Ego des grenzenlosen Narziss. Leider inszeniert Chris McKay mit seinen Figuren nur die schnellsten Actionsequenzen der jüngeren Animationsgeschichte und vergisst darüber die Charakterisierung, die ein Mitfühlen erst möglich macht. (p. a.)