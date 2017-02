Von Joachim Leitner

Innsbruck – In „Glengarry Glen Ross“ inszenierte James Foley Anfang der 1990er-Jahre mit die packendsten Dialoge der jüngeren Hollywood-Geschichte. Die Vorlage dafür lieferte David Mamets gleichnamiges Stück. Ein veritabler Broadway-Hit, der mit Tony-Awards und den Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Der Verfilmung blieb vergleichbarer Erfolg verwehrt. Trotz stargespicktem Ensemble (Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris und ein sehr junger Kevin Spacey). Als kommender Starregisseur galt Foley trotzdem. Wurde diesen Vorschusslorbeeren allerdings nur selten gerecht. Seine interessanteren Arbeiten lieferte er als Stammregisseur von „House of Cards“ fürs Fernsehen ab.

„Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe“ – Foleys erster Kinofilm seit gut einem Jahrzehnt – ist gewissermaßen das Gegenteil von „Glengarry Glen Ross“. Schließlich galt es, nebst anderer Belanglosigkeiten die denkbar dümmsten Dialoge in Szene zu setzen. Foley macht das, indem er die Kamera irgendwo hinstellt und seine Schauspieler irgendwas machen lässt, das vom Stuss ablenken soll, den ihnen das Drehbuch in den Mund legt: „Lass uns essen gehen“, sagt Christian Grey (Jamie Dornan) mit bedeutungsschwerer Leere im Blick. „Lass uns essen gehen, weil ich Hunger habe“, erwidert Anastasia (Dakota Johnson). Tadah! Genug.

Grey und Anastasia haben sich am Ende von Teil eins der auf E. L. James’ erschreckend viel verkaufter Schundromanserie basierenden Filmreihe getrennt. Sie war des Hochglanz-Sadomaso überdrüssig, sehnte sich nach Blümchensex. In Teil zwei kommen sie schnell wieder zusammen. Und Grey, die geschundene Seele, darf den Hintern seines Liebchens sogar ganz ohne unfangreiches Vertragswerk malträtieren: Diesmal allerdings lauert die Beute dem Raubtier auf. Schließlich gilt es, dieses aus seinem Raubtierdasein zu erlösen. In der für „Fifty Shades of Grey“ zusammengezimmerten Welt ist Sexualität immer Ausdruck eines Defekts. In Teil eins war diese Erkenntnis ein Ärgernis. Teil zwei gestattet einem selbst diese Regung nicht. Er langweilt nur. Sehr. Was könnte man in der Lebenszeit, die einem dieses Machwerk raubt, alles machen? Essen gehen zum Beispiel. Selbst wenn man keinen Hunger hat.