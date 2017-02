Von Peter Angerer

Innsbruck – Von Montag bis Freitag steht Troy Maxson (Denzel Washington) auf dem Trittbrett eines Müllwagen in Pittsburgh. Wenn der Wagen hält, holt er vom Gehsteig eine Mülltonne, kippt den Inhalt auf die Ladefläche und irgendwann fragt er seinen Freund und Kollegen Bono: „Wieso schleppen wir Nigger den Müll und die Weißen sitzen bequem am Lenkrad?“ Die Gewerkschaft hat in dieser Angelegenheit – 1957 – keine klare Meinung, die Stadtverwaltung muss sich für Kündigung oder Beförderung entscheiden. Das Trittbrett ist eine Metapher, die beim Baseball mit der First Base definiert wird.

Troy ist ein großer Geschichtenerzähler. Wenn er mit Bono nach der Freitagsschicht den Wochenlohn an seine Frau Rose (Viola Davis) abliefert und eine Flasche Gin im Vorgarten seines Hauses herumgehen lässt, stürzen die Geschichten wie ein Wasserfall aus seinem Mund. Rose, Mr. Bono, Lyons, sein Sohn aus einer früheren Ehe, und der 17-jährige Cory haben die Geschichten schon tausendmal gehört, aber Troy geht in seiner Begeisterung auf. Er hat Tod und Teufel besiegt, dann kommt die Geschichte mit den legendären 43 Homeruns während eines einzigen Spiels und wie die Weißen seine Karriere im Profisport verhindert haben. Aber kaum ist der Gin durch die Kehlen geflossen, wird der Freitag zum Gerichtstag.

Die Verhandlung eröffnet Troys Bruder Gabriel, dem im Pazifik das halbe Gehirn weggeschossen wurde und der seither eine Metallplatte statt des Schädelknochens trägt. Von seiner Schulter schlenkert eine verbeulte Trompete, mit der Gabriel das Signal zum Jüngsten Gericht blasen muss. Diese Auftritte kosten Troy jedes Mal 50 Dollar, die er einem Richter in die Hand drücken muss, um einer Anklage wegen Ruhestörung zu entgehen. Andererseits hat er von der Armee für die Betreuung seines Bruders ein kleines Vermögen erhalten, das in die Anschaffung des Eigenheimes geflossen ist, das er gern als Resultat lebenslanger harter Arbeit ausgibt. So ähnlich enthüllen auch die anderen Geschichten ihren Gehalt an bitterer Wahrheit. Wegen seiner Erfahrungen versucht Troy auch das Leben seines Sohnes zu zerstören. Cory könnte mit einem Stipendium ein College besuchen und vielleicht im Football Karriere machen, aber was spricht gegen einen Job im Kaufhaus? Da die Baseball-Gleichnisse nicht mehr helfen, greift Troy zum Symbol der Zäune („Fences“), wobei der Hausherr bestimmt, wer ein- oder ausgesperrt wird.

August Wilsons mit dem Pulitzer-Preis gekröntes Stück „Fences“ war die Broadway-Sensation des Jahres 1987. Zuletzt spielten Denzel Washington und Viola Davis 2010 das in einer historischen Dynamik gefangene Ehepaar und gewannen dafür Tony-Awards. Eine Verfilmung verhinderte über Jahrzehnte Wilsons Beharren auf einem farbigen Regisseur, denn bereits winzige Abweichungen könnten „Fences“ in ein rassistische­s Machwerk verwandeln. Troy, aufgewachsen auf den Überresten der Baumwollfelder aus der Sklaverei, gedemütigt von einem gewalttätigen Vater, aus Hunger zum Mörder geworden, um im Gefängnis in die Geheimnisse des Baseball eingeweiht zu werden, dieses unangenehme Produkt der schmerzhaften afroamerikanischen Geschichte, ungeübt im Lesen und Schreibe­n, kann nichts anderes, als diese Erniedrigungen an die nächste Generation weiterzugeben, um die müde flackernde Kerze aus Stolz und Rechtschaffenheit am Glimmen zu halten. So eine Geschichte lässt sich natürlich auch anders erzählen.

Nach Wilsons Drehbuch, für das der 2005 verstorbene Autor für einen Oscar nominiert ist, betont Washington als Regisseur über die Maßen die Bühnen-Herkunft, durchstreift nur mit dem Müllwagen die Industriestadt als einzige Konzession an das Medium. Dennoch ist „Fences“ ganz großes Kino, indem sich Washington auf das Spiel des Ensembles – identisch mit der Broadway-Show 2010 – konzentriert und das Elend der Afroamerikaner in den Fünfzigern neben den amerikanischen Mythen und Symbolen sichtbar macht.