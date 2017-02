Innsbruck – In unregelmäßigen Abständen tauchen in den Listen der für den Oscar nominierten Animationsfilme kleine Handarbeiten auf, die fast nichts mit den Blockbustern aus den großen Studios gemein haben. So ein Juwel ist der Schweizer Stop-Motion-Film „Mein Leben als Zucchini“, der die aussterbende Kunst des Spiels mit Puppen zelebriert und sich mit bewegenden Einfällen gegen die Hollywood-Übermacht mühelos behaupten kann.

Der Name Icare kann für einen Zehnjährigen eine Belastung sein. Der Bub kommt dem Ruf des unglücklichen Fliegers mit einem selbstgebauten Drachen nach, den er in seiner Sehnsucht nach dem Vater von der Dachkammer aus steigen lässt. Aber Icares Rufname ist ohnehin „Zucchini“. Die ständig betrunkene Mutter ruft Zucchini aber nur, wenn Bierdosen aufzuräumen sind oder sie ihre Wut an ihrem Kind auslassen möchte. Zucchini ist auch das letzte Wort, als sie besoffen von der Leiter stürzt. Der Polizist Raymond ist mit solchen Geschichten vertraut, weshalb er sich um ein Kinderheim kümmert, in dem Zucchinis Schicksal in eine günstige Richtung gelenkt werden könnte. Im „Haus der Springbrunnen“ trifft Zucchini auf Kinder, deren Geschichten sich nur in Details von seiner unterscheiden.

Es sind Opfer von Missbrauch und Misshandlungen, Kinder, deren Eltern nach Afrika abgeschoben wurden oder sich in ihrer Drogensucht verloren haben. Über diese traurigen Biografien schreibt Zucchini in seinen Briefen an Raymond, der die Kinder hin und wieder eine Runde in seinem Polizeiauto drehen lässt. Neben der Verarbeitung grausamer Erinnerungen rückt bald eine zwischen den Zeilen erkennbare heimliche Liebesgeschichte in den Vordergrund. Camille musste mitansehen, wie ihr Vater zuerst ihre Mutter tötete und dann dem eigenen Leben ein Ende setzte. Doch Camilles Charisma ist Zucchinis Rettung in einer verwirrenden Welt aus Leid und Schmerz.

Es sind ziemlich drastische Geschichten, die Claude Barras in seinem ersten Langfilm – nach dem Roman von Gilles Paris – in einer realitätsnahen Annäherung für ein kindliches Zielpublikum erzählt. Zweifellos werden behütete Kinder nach den Tränen Fragen an ihre Erziehungsberechtigten haben, aber „Mein Leben als Zucchini“ bleibt auch für Erwachsene ein unvergessliches Erlebnis (p. a.)