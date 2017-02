Von Peter Angerer

Innsbruck – Wenn sich in einem Genrefilm Straftaten wie Sachbeschädigungen oder schwere Körperverletzungen häufen, bleibt selten Zeit für die juristische Aufarbeitung, da es ohnehin nur um Schauwerte, Spannung und Tempo geht. In den Filmen des belgischen Regie-Brüderpaars Jean-Pierre und Luc Dardenne kann schon der Austausch eines Kühlschranks eine Familie ruinieren. Es sind immer kleine Geldbeträge, die den Dardenne-Figuren fehlen und sie zu Handlungen zwingen, die sie entweder mit dem Gesetz in Konflikt bringen oder an die Solidarität appellieren lassen. Meistens bleiben ihnen zwei oder drei Tage, ihre Angelegenheiten zu regeln, aber nur selten wenden sich die Dinge zum Besseren. Da müssen sich die Dardennes auch keine großspurigen Titel ausdenken, wenn sie von prekären Verhältnissen in einer erbarmungslosen Welt erzählen.

Marion Cotillard spielte in „Zwei Tage, eine Nacht“ eine Arbeiterin, die über das Wochenende die Belegschaft eines Montagebetriebs zu überreden versucht, auf einen in Aussicht gestellten Bonus zu verzichten, um ihren Arbeitsplatz behalten zu können. Da alle unter Hypothekenraten ächzen, eine neue Küche planen oder mit dem Mindestlohn nicht auskommen, geht die zynische Strategie des Unternehmers auf. In „Das Kind“ verkauft der von Jérémie Renier gespielte kleinkriminelle Bruno das Neugeborene seiner Freundin, weil für ein Kind ohnehin kein Platz ist. In „Der Junge mit dem Fahrrad“ gibt der Gelegenheitsarbeiter Guy Catoul (Renier) seinen Sohn in einem Heim ab und verkauft dessen Fahrrad, um mit dem Erlös in einer anderen Stadt einen Neustart zu finanzieren. Auch im neuen Dardenne-Film „Das unbekannte Mädchen“ spielt Jérémie Renier wieder einen Vater, der durch Schweigen eine Katastrophe auslöst, doch die Regisseure haben dieses Mal die Form des Thrillers als Erzählform gewählt.

Die zweimalige César-Gewinnerin Adèle Haenel („Die Blumen von gestern“) spielt die Ärztin Jenny, deren Auto von Zuhältern demoliert, die in eine Baugrube gestoßen und geschlagen wird, doch die Medizinerin sieht darüber hinweg, weil sie ganz andere Fragen quälen.

In ihrer Praxis versucht sie einem Praktikanten das professionelle Verhalten eines Arztes beizubringen. Dazu gehört die Distanz zum Leiden der Patienten. Dazu gehört aber auch die Einhaltung der Behandlungszeiten, weshalb sie dem Praktikanten verbietet, auf das Läuten an der Praxistür zu reagieren. Anderntags stellt sich nach der Überprüfung der Überwachungskameras heraus, dass eine tot aufgefundene junge Afrikanerin zuletzt im Zustand der Verzweiflung vor Jennys Ordination gesehen worden war. Es gibt keinen Hinweis auf die Identität des Mädchens, das Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte und das – vielleicht – noch leben könnte, wenn sich Jenny nicht so furchtbar professionell verhalten hätte.

Die Polizei macht ihr keine Vorwürfe und rät von eigenen Ermittlungen in einem ihr fremden Milieu ab. Von Schuldgefühlen gejagt, verfolgt die furchtlose Ärztin Spuren, die den Polizisten verborgen bleiben. Damit begeben sich die Dardennes auf die Suche nach einem größeren Publikum für ihre Sozialdramen und opfern dafür Glaubwürdigkeit und Nähe zu den Figuren.