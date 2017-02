Kufstein – 2007 begann der Film & Video Club in Kufstein ein ganz besonderes Projekt. Anlässlich des 30. Bestandjubiläums starteten die Filmer um Clubleiter Erwin Weiskirchner die Sammlung alter Filme und zeigten diese ab 2010 auch öffentlich. Mit großem Publikumserfolg. Mittlerweile finden sich an die 192 Filme aus den Jahren 1923 bis 1990 im Archiv des Vereins. Darunter viele Perlen der Filmkunst, wie Weiskirchner erzählt.

Dazu gehört auch der Film „Niemals mutlos“. Ein Streifen von Luis Trenker, der fast verloren gegangen wäre. Durch Zufall kam er zu den Kufsteiner Filmern.

„Bei der Übersiedlung fand der Leiter des Orthopädie-Zentrums Striede, Helmut Gröters, eine Schachtel mit einem 35-mm-Film sowie einige Dosen 16-mm-Film.“ Gröters kontaktierte Weiskirchner und als dieser die Schachtel sah, „schlug das Filmerherz auf Höchstzahl“, wie der Klubleiter erzählt. Auf der 16-mm-Dose stand nämlich „Niemals mutlos, Herstellung 1946/47, Produktion Luis Trenker“ zu lesen.

„Der Film ist für uns besonders wertvoll, weil er in Trenker-Biografien nicht erwähnt wurde“, erzählt Weiskirchner. Er sei „heimlich von Trenker in Kufstein gemacht“ worden, da dieser nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Berufsverbot belegt war. Interessant sei auch der Umstand, dass „Trenker ein komplettes Filmteam verwendete und sein Hauskomponist Guiseppe Becce die Musik machte“.

Ein weiteres Zuckerl kam ebenfalls durch gute Verbindungen der Filmer aus dem Zillertal nach Kufstein. Aber erst nachdem der Club das Material dem Filmarchiv Österreich zur weiteren Nachbearbeitung geschickt hatte, „wir können keine 35-mm-Kinofilme bearbeiten“, erklärt Weiskirchner, sah man, dass der Film mit dem Skipionier Georg Bilgeri gedreht wurde. Es zeigt einen „Hochalpinen Führerkurs“ der österreichischen Bundesgendarmerie.

Filmen hat manchmal auch etwas mit Detektivarbeit zu tun. Zumindest war es in diesem Fall so: „Trotz ausführlicher Recherchen konnte uns niemand sagen, wann dieser Film entstanden ist. Es war auch nichts von Dreharbeiten am Zillertaler Gletscher zu der Zeit bekannt“, berichtet Weiskirchner. Wobei man vermutet, dass der Streifen zwischen 1920 und 1934 gedreht worden sein dürfte.

Die historischen Filme sind teilweise auch beim Film & Video Club Kufstein (www.videoclub-kufstein.org) bzw. per E-Mail (info@videoclub-kufstein.org) erhältlich, außerdem gibt es das Buch „Kufstein erobert den Film“ im Stadtamt Kufstein und beim Club zu erwerben.

Im Juni begehen die Filmer ihr 40. Bestandsjubiläum. Der Anlass wird mit der Abhaltung der Staatsmeisterschaften der Österr. Film-Autoren von 14. bis 18. Juni gefeiert. (wo)