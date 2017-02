Von Peter Angerer

Innsbruck – Noch liegt das Grauen der Nacht über dem Hafen von Helsinki. Der Greifer eines Krans schnappt nach der Kohle aus einem Schiffsbauch, als sich ein Kopf aus der Halde schält. Vollkommen unter Kohlenstaub verborgen kann der Mann das Schiff verlassen, als würde er von der Frühschicht kommen. Ein freundlicher Straßenmusiker zeigt ihm den Weg zu einer Dusche und damit in eine optimistische Zukunft. Dem schwarzen Rinnsal in der Wanne entsteigt Khaled (Sherwan Haji), dem die Flucht aus der Hölle Aleppos gelungen ist.

Wikström (Sakari Kuosmanen) hat den morgendlichen Hygienevorgang bereits hinter sich. Er wirft ein paar Habseligkeiten in einen alten Koffer und geht in die Wohnküche, wo sich eine Frau an eine Wodkaflasche klammert. Wikström wirft zwei Schlüssel auf den Tisch. Um klare Verhältnisse zu schaffen, dreht er seinen Ehering vom Finger und legt ihn neben den vollen Aschenbecher. Als Zeichen, richtig verstanden zu haben, schnippt die Frau den Ring in den Ascher und drückt darauf ihre Zigarette aus. Wikström, der sich später nur einmal widerstrebend den Vornamen – Waldemar – aus der Nase ziehen lässt, geht einer Glückssträhne entgegen und irgendwann werden sich die Wege der beiden Männer kreuzen. Die erste Begegnung endet mit blutenden Nasen.

Vor sechs Jahren reagierte der finnische Regisseur Aki Kaurismäki auf das Elend in den Flüchtlingslagern um Calais mit dem Film „Le Havre“. Kaurismäki erfand für seine märchenhafte Parabel den Schriftsteller Marcel Marx, der sein Leben künftig der Nächstenliebe widmen möchte und in die schlichte Existenz eines Schuhputzers wechselt. Damit inspiriert er in der französischen Hafenstadt auch andere Menschen, die einen afrikanischen Flüchtenden in der Folge solidarisch vor dem Zugriff der Polizei beschützen. Dazu hat Kaurismäki noch einige Wunder aufgeboten, doch in der rauen Wirklichkeit wurden 2016 die Lager gewaltsam geräumt.

In Aki Kaurismäkis Filmen lassen sich die Ereignisse nur schwer datieren. Die Wände in „Die andere Seite der Hoffnung“ sind grau oder in mattem Grün gestrichen, die Möbel sehen nach Sperrmüll aus, ein Polizist schreibt Khaleds Asylantrag auf einer Schreibmaschine aus den Sechzigern. In Wikströms Restaurant, das er mit einem Pokergewinn erwerben konnte, hängt ein Porträt von Jimi Hendrix. Es wird heftig geraucht, doch bei einer Razzia werden verschämt die Aschenbecher versteckt. In den TV-Nachrichten sind die Bilder von der Zerstörung Aleppos zu sehen und Khaled erzählt der Richterin, die über seinen Fall zu entscheiden hat, wie er seine Eltern unter dem Schutt des zerbombten Hauses gefunden und anschließend beerdigt hat, wie er die Odyssee über die berüchtigte Balkanroute überlebt hat und in Danzig vor polnischen Skinheads auf einem Kohlefrachter geflüchtet ist. Seither glaubt Khaled an keinen Gott mehr. „Sind Sie Atheist?“, fragt ihn die Richterin. „Nicht einmal das“, sagt Khaled. So ähnlich fällt auch der Asylbescheid aus. Aleppo sei so sicher wie Helsinki, weshalb es auch kein Schutzbedürfnis gebe. Als Khaled vor seiner Abschiebung die Flucht gelingt, erwarten ihn bereits die vaterländisch-finnischen Krieger mit Glatzen, die für die Reinheit ihrer Rasse kämpfen. Es sind Obdachlose, die den Syrer vor dem Verbrennen bewahren, und es ist Wikström, der gute Mensch von Helsinki, der ihm wahres Asyl in der Form von Schlafplatz und Arbeit samt neuer Identität anbietet. Damit bleiben nur noch Überlebensstrategien für den weiteren Verbleib zu erlernen. Wer lächelt, gewinnt auch im sozialen Umgang. Aber wer auf der Straße lacht, erweckt in Helsinki sofort Verdacht.

„Die andere Seite der Hoffnung“ war im Wettbewerb der Berlinale als Favorit für den Goldenen Bären gehandelt worden. Als es nur der Silberne für den besten Regisseur wurde, weigerte sich Kaurismäki auf die Bühne zu kommen und vergaß darüber seine großen Kinomärchen, in denen immer die Außenseiter triumphieren.