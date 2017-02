Berlin – Der österreichische Schauspieler Georg Friedrich (50) hat bei der Berlinale den Silbernen Bären als bester Schauspieler gewonnen. Er bekam den Preis für seine Rolle in dem deutschen Wettbewerbsbeitrag „Helle Nächte“ von Thomas Arslan. In dem Roadmovie spielt er einen Vater, der versucht, Nähe zu seinem halbwüchsigen Sohn aufzubauen.

Bei den Filmfestspielen war Friedrich außerdem in Josef Haders „Wilde Maus“ zu sehen. Auch Hader war als bester Schauspieler im Rennen.

Den Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhielt die südkoreanische Schauspielerin Kim Min-hee (34). Sie erhielt die Trophäe bei der Verleihung am Samstagabend für ihre Rolle in dem Film „On the Beach at Night Alone“ („Bamui haebyun-eoseo honja“) von Hong Sang-soo. Darin geht es um eine Schauspielerin, die sich nach einer Affäre mit einem verheirateten Regisseur eine Auszeit nimmt.

Der chilenische Filmemacher Sebastian Lelio und sein Kollege Gonzalo Maza bekamen bei der 67. Berlinale den Silbernen Bären für das beste Drehbuch. „A Fantastic Woman“ („Una Mujer Fantastica“) handelt von einer Transgender-Frau, die nach dem Tod ihres Lebenspartners von der Familie des Verstorbenen ausgegrenzt wird.

Regie-Bär für Aki Kaurismäki

Der finnische Filmemacher Aki Kaurismäki (59) ist am Samstag bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet worden. Sein Drama „Die andere Seite der Hoffnung“ über einen syrischen Flüchtling in Helsinki galt bei dem Filmfestival als einer der Favoriten.

Kaurismäki drehte international erfolgreiche Produktionen wie „Leningrad Cowboys Go America“ oder „Der Mann ohne Vergangenheit“. Gerade kündigte er in einem Interview an, keine weitere Filme mehr machen zu wollen.

Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland (68) wurde bei der Berlinale mit dem Alfred-Bauer-Preis geehrt. Sie erhielt die Trophäe bei der Verleihung am Samstagabend für den Öko-Thriller „Pokot“. Der Preis würdigt einen Spielfilm, der neue Perspektiven eröffnet. Hollands schwarzhumoriger Film dreht sich um eine mysteriöse Mordserie an Jägern.

Goldener Bär an ungarischen Film „Körper und Seele“

Der Goldene Bär der 67. Berlinale geht an den ungarischen Liebesfilm „Körper und Seele“ („Teströl es lelekröl“) von Ildiko Enyedi. Das gab die internationale Jury unter Vorsitz des niederländischen Regisseurs Paul Verhoeven („Elle“, „Basic Instinct“) am Samstagabend in Berlin bekannt. Die österreichische Tragikomödie „Wilde Maus“, das Regiedebüt von Josef Hader, ging leer aus.

Ungarn holte den Goldenen Bären zuletzt vor 42 Jahren. Die Regisseurin Marta Meszaros gewann die Trophäe im Jahr 1975 für ihren Film für „Die Adoption“.

Das im Kongo spielende Drama „Felicite“ von Alain Gomis gewann bei der Berlinale den Großen Preis der Jury. Der Film erzählt von einer Bar-Sängerin, die verzweifelt versucht, Geld für die Operation ihres verunglückten Sohnes aufzutreiben. (APA, dpa)