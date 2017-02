Innsbruck – Der Schauspieler Peter Berg hat sich als Regisseur auf die spektakuläre und ebenso spekulative Aufarbeitung von Kriegs- und Katastrophenereignissen spezialisiert, wobei ihm stets Mark Wahlberg zur Seite steht. In „Lone Survivor“ (2013) war Wahlberg ein Soldat, der in Afghanistan einen Taliban-Führer aufspürt, in „Deepwater Horizon“ (2016) war er ein Elektriker, der auf einer Ölbohrplattform Arbeiter vor dem flammenden Inferno rettet. In „Boston – Patriots Day“ ist er der (fiktive) Polizei-Sergeant Tommy Saunders, der Probleme mit Autoritäten hat und deshalb am 15. April 2013 während des traditionellen Bostoner Marathons zum erniedrigenden Streifendienst degradiert wird.

Wenige Meter von Saunders entfernt explodieren um 14.50 Uhr zwei Sprengsätze, die von den tschetschenischen Brüdern Dschochar (Alex Wolff) und Tamerlan Zarnajew (Themo Melikidze) in Druckkochtöpfen unter den Zuschauern im Zieleinlauf deponiert wurden. Drei Menschen sterben, 264 werden schwer verletzt. Die Feststimmung – der Feiertag erinnert an die Schlachten von 1775 gegen das Vereinigte Königreich – verwandelt sich in Panik und Chaos – wo befindet sich die nächste Bombe? Polizeichef Ed Davis (John Goodman) und Bürgermeister bilden einen Krisenstab, dessen Leitung schnell der FBI-Agent Richard DesLauriers (Kevin Bacon) übernimmt, da alles auf einen Terroranschlag hindeutet.

Wie Berg die Anläufe der Polizeiarbeit minuziös rekonstruiert und inszeniert, ist durchaus sehenswert. Aus den Aufnahmen sämtlicher Überwachungskameras wird die Nadel im Heuhaufen gesucht, das sind die Gesichter von Zuschauern, die auf den Moment der Bombenexplosion ohne Überraschung reagieren, nicht einmal mit der Wimper zucken.

Kaum sind die Täter identifiziert, ermahnt der FBI-Mann zu Diskretion und Zurückhaltung, um ein noch größeres Chaos als Folge einer Jagd von einer wütenden Masse auf muslimische Mitbürger zu verhindern. Das klingt vernünftig, ist aber nicht ganz im Sinn der Dramaturgie, weshalb Berg auf die Darstellung des islamistischen Hintergrunds der beiden als Verrückte vorgeführten Attentäter verzichtet. Die Befehlskette wird dafür auf die Straße („Get those motherfuckers!“) und wie bei einem Videospiel zur Akzeptanz einer Militarisierung der Gesellschaft in den Kinosaal verlegt. Das produziert zwar das Stresshormon Adrenalin, macht aber nicht unbedingt klüger. (p. a.)