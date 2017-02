Von Peter Angerer

Innsbruck – Je nach Ehrgeiz liefert ein geheimer Informant einem Journalisten immer zwei Geschichten. Als „Deep Throat“ die beiden Watergate-Aufdecker mit dem Hinweis „Folgen Sie dem Geld!“ auf die Spur der kriminellen Verstrickungen Richard Nixons lenkte, hätten sie auch mit der Enttarnung des Whistleblowers kurzen Ruhm ernten können. Für diese Strategie entschied sich ein Redakteur des Schweizer Wirtschaftsmagazins Cash, als er in seiner Post 2005 eine ihm anonym zugesandte CD-ROM mit Daten zu den vom Bankhaus Bär verwalteteten Vermögen von Steuerflüchtlingen fand. Er schreibt über ein „Datenleck“, übergibt die explosiven Daten dem Bankhaus, und bald heften sich dunkle Limousinen an das Heck des Mittelklassewagens von Rudolf Elmer, der 20 Jahre lang für das Bankhaus gearbeitet und 2003 als Leiter der Offshore-Filiale auf den Cayman-Inseln nach dem Scheitern beim obligaten Lügendetektor-Test gefeuert worden war. Mit der fristlosen Kündigung waren der Verlust der Abfertigung und ein ungünstiges Arbeitszeugnis verbunden. Zwei Jahre verhandelte der Ex-Banker erfolglos mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, versuchte es mit Erpressungen, drohte schließlich mit der Weitergabe von Interna über das jüdische Bankhaus an die rechtsradikale NPD, was den frustrierten Manager nicht gerade sympathisch macht.

Es sind drei Geschichten, die Werner Schweizer in seinem Dokumentarfilm „Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis“ erzählt. Der linksalternative Filmemacher von der Zürcher Genossenschaft Videoladen verknüpft seine Biografie mit jener des ebenfalls aus einem Arbeiterbezirk stammenden Rudolf Elmer, dessen Mutter als Putzfrau für die Familie Bär gearbeitet hatte. Elmer steigt bei der Schweizer Armee bis in den Generalsstab auf, die militärische Hierarchie spiegelt sich auch am Arbeitsplatz, schließlich kann sich der Chef bei Militärübungen nicht einem gemeinen Soldaten unterordnen. In der Freizeit pflegt Elmer den Gesellschaftstanz, die Tanzpartnerin wird seine Ehefrau.

Der Globalisierungskritiker Jean Ziegler, mit dem Schweizer vor Jahren einen Film gedreht hat, sieht in Elmer „die Inkarnation vom Schweizer – wenn er redlich ist“.

In der dritten Geschicht­e erzählt der Film von den Bankskandalen um Nazi-Gold und Drogengeld, die jeweils mit einer Aufweichung des Bankgeheimnisses endeten, doch das „Goldene Kalb“ steht noch immer auf dem Altar der Schweizer Identität. Die Auslagerung großer Geldgeschäfte war eine Konsequenz nach den internationalen Vereinbarungen zur Transparenz, denn mit Offshore-Filialen ist dem Geld nicht mehr zu folgen. Als Chief Operating Officer muss Elmer auf den Cayman-Inseln vor den erwarteten Wirbelstürmen die Daten zu Konten und Kunden in Sicherheit bringen, und da sich das komplette Bankhaus auf einer Festplatte unterbringen lässt, ist auch eine Kopie ein Klacks.

Weltweites Aufsehen erregt­e Elmer, als er – 2011 – vor laufenden Kameras Julian Assange für WikiLeaks zwei Daten-CDs übergab. Was auf diesen Datenträgern – angeblich – zu finden war, enthüllt Elmer in Schweizers Film als höhnisches Finale. Dennoch zeichnet „Offshore – Elmer und das Bankgeheimnis“ ein eher ambivalentes Charakterbild des in erster Instanz in Zürich „wegen Verletzung des Bankgeheimnisses“ verurteilten Whistleblowers, dessen wahre Motive im Dunkeln bleiben.