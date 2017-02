Von Peter Angerer

Innsbruck – Millionen Zugriffe auf YouTube-Katzenvideos sind noch keine Garantie für die Überführung eines Internetphänomens in die Warenwelt der Wirklichkeit, denn zwischen einem Gratis-Klick und dem Erwerb eines Buches oder einer Kinokarte liegen 10 oder 20 Euro. Als der britische Straßenmusiker James Bowen 2012 seine Autobiografie „A Street Cat named Bob“ veröffentlichte, wurde die Erzählung über einen roten Kater, der seinen Besitzer aus der Heroinsucht ziehen konnte, zum weltweiten Bestseller, allein von der deutschen Übersetzung „Bob, der Streuner“ wurden zwei Millionen Exemplare verkauft. Einmal im Markt platziert, wurde daraus eine Serie: „Bob und wie er die Welt sieht” oder „Ein Geschenk von Bob, ein Wintermärchen mit dem Streuner“. Zur umfassenden Wertschöpfung gehört auch „Bob, der Streuner – der Wandkalender“, warum soll nur der fette Garfield mit solchen Accessoires Beute machen?

Für die Kinoversion wurde mit Roger Spottiswoode einer der letzten großen Handwerker Hollywoods engagiert, der fast jede Disziplin beherrscht. Er hat für Sam Peckinpah „Wer Gewalt sät“ geschnitten, für Walter Hill „Nur 48 Stunden“ geschrieben, als Regisseur mit „Under Fire“ einen der klügsten Politthriller, aber auch unsägliche Actionkomödien wie „Stop! Oder meine Mami schießt“ mit Sylvester Stallone gedreht. Seine handwerkliche Perfektion hat ihm mit „Tomorrow Never Dies“ 1997 den Zutritt zum Bond-Universum ermöglicht, für den Bob-Job hat ihn aber zweifellos „Scott & Huutsch“ empfohlen, in dem ein sabbernder Hund dem Star Tom Hanks die Show stahl. Spottiswoode kann also mit Tieren, aber in der ersten halben Stunde des Films ist kein Kater zu sehen.

Bowen (Luke Treadaway) lebt – 2007 – obdachlos und heroinabhängig in der Schattenwelt Londons. Was er tagsüber mit seiner Gitarre verdient, investiert er in seine Sucht. In Mülltonnen wühlt er nach Essbarem. Wenn ihm in einem Restaurant ein paar Pennys für ein Stück Fleisch fehlen, zeigen die Wirte ihre Verachtung für den Junkie, indem sie das Essen lieber im Spülwasser entsorgen. Als Bowen nach einer Überdosis gefunden wird, hängt sein Leben nur noch an einem dünnen Speichelfaden. Eine Sozialarbeiterin, die ihn einmal spielen und singen gehört hat, besorgt ihm eine Wohnung und einen Platz im staatlichen Methadonprogramm. Kaum hat Bowen die kleinen Wunder moderner Haushaltstechnik gewürdigt, bewirbt sich ein Kater mit blutverkrustetem Fell um Asyl. Bis zu dieser Stelle sieht „Bob, der Streuner“ wie ein Film von Mike Leigh aus, eine Wahrnehmung, die durch Auftritte von Stammschauspielern Leighs in Nebenrollen verstärkt wird. Mit Bobs Auftauchen wechselt die Erzählweise zum jugendgerechten Tierfilm. Bowen investiert seine letzte 20-Pfund-Note in die medizinische Versorgung des Katers, der das zu schätzen weiß und sich mit Kunststücken revanchiert. Mit dem Kater auf der Schulter werden die Geldspenden großzügiger, auf „Give me five“ reagiert die Katze mit coolem Pfotenschlag. Eine aggressive Mutter möchte das Tier als Spielzeug für ihren Sohn erwerben, doch da ist Bob, der sich – von vier Stuntdoubles unterstützt – selbst spielt, längst zum Internetstar avanciert. Katzen und ihre Menschen werden diesen Film lieben.