Innsbruck – Die Mini-Serie „Big Little Lies“ nach der Bestseller-Vorlage von Liane Moriarty spielt an einem der schönsten Küstenstriche Amerikas. Nicht Australien, wie im 2014 erschienenen Roman, sondern Monterey ist der mondäne Handlungsort. Hier haben sich die reichen und schönen Amerikaner angesiedelt, Clint Eastwood war etwa im fünf Kilometer entfernten Carmel-by-the-Sea Bürgermeister.

In der Serie blickt eine Gruppe scheinbar gelangweilter Hausfrauen hinter großen Fensterfronten auf den bewegten Ozean. Wer weiß, was sich unter der glitzernden Oberfläche verbirgt – das fragt sich etwa die resolute, von ihrem Ex zutiefst gekränkte Madeline (Reese Witherspoon). „Monster“, schlägt ihre altkluge Tochter Chloe vor.

An ihrem ersten Schultag wird Chloe Bekanntschaft mit dem gleichaltrigen Ziggy (Iain Armitage, auf Youtube der wohl jüngste Theaterstarkritiker der USA) machen, seine junge Mutter Jane (Shai­leene Woodley) passt so gar nicht ins Bild: Alleinstehend, ohne festen Job und Vermögen, wird sie von Madeline unter die Fittiche genommen. Auch Madelines reservierte Freundin Celeste (Nicole Kidman) hat Zwillinge im schulpflichtigen Alter, die drei ungleichen Frauen werden zu Freundinnen. Ihre Widersacherin ist mit der berufstätigen und erfolgreichen Renata (Laura Dern) schnell gefunden: Als Renatas Tochter am ersten Schultag gewürgt wird, beschuldigt das Mädchen Ziggy – der seine Unschuld beteuert. Die Fronten sind gezogen, doch was nach einer starbesetzte Hochglanzversion von „Desperate Housewives“ klingt, geht tiefer als die klischeehaft überzeichnete Rivalität reicher Hausfrauen und Mütter. Kein Suizid, sondern ein brutaler Mord steht zu Beginn der sieben Episoden, die Serie wird in Flashbacks erzählt. Wer das Opfer ist, wird sich später enthüllen, in Polizeiverhören kommentieren die Einwohner Montereys den Fall – und führen auf falsche Fährten. Doch es ist weniger die Spannung, die den Seher in diese allmählich zerbröckelnde Welt zieht, sondern der hervorragende weibliche Cast, der in den Bann zieht. Unter der Regie von Jean-Marc Vallée ist der Balanceakt zwischen schwarzem Humor, vordergründiger Theatralik und echtem Drama geglückt.

Schwierige Themen wie häusliche Gewalt werden mit dem nötigen Ernst verhandelt. Nicole Kidman hat „Big Little Lies“ in einer Kooperation von HBO und ihrer eigenen Produktionsfirma auf Schiene gebracht – und damit komplexe Frauenrollen für Hollywood-Stars jenseits der 40 geschaffen. Die Serie ist seit 19. Februar jeweils in der Nacht von Sonntag auf Montag über den Bezahlsender Sky abrufbar. (sire)