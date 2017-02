EMMA STONE wusste schon als Jugendliche, dass sie Schauspielerin werden wollte. In Arizona spielte sie in einer Theatergruppe und erreichte schließlich, dass sie mit ihrer Mutter nach Los Angeles ziehen durfte. Nun ist sie in Hollywoods Olymp angekommen: Für ihre Leistung in dem Musical „La La Land“ gewann die 28-Jährige ihren ersten Oscar als beste Schauspielerin.

Stone gilt bereits seit einiger Zeit als Hollywoods Darling - immerhin bezaubert nicht nur ihr strahlendes Lächeln. Selbst in Abendgarderobe auf dem roten Teppich wirkt sie erfrischend natürlich. Auch in „La La Land“ von Regisseur Damien Chazelle ist diese positive Energie zu spüren: An der Seite von Ryan Gosling verkörpert Stone eine junge Schauspielerin, die in Los Angeles hartnäckig auf ihren Durchbruch hinarbeitet.

Aller guten Dinge sind drei

Die Geschichte weist dabei Parallelen zu Stones eigener Karriere auf. Denn auch sie musste in Hollywood lange Zeit von Vorsprechen zu Vorsprechen ziehen, oft ohne Erfolg.

Bekannt wurde sie dann mit der Hauptrolle in der komödiantischen Schul-Satire „Einfach zu haben“ (2010). Seitdem drehte sie kleinere Produktionen, wirkte aber auch in Blockbustern wie „Birdman“ und „The Amazing Spider-Man“ mit, wo sie Andrew Garfield kennenlernte, mit dem sie auch privat länger zusammen war.

Eine besondere Chemie aber verbindet Stone mit einem anderen Leinwandpartner: Mit Ryan Gosling stand sie bereits in „Crazy, Stupid, Love.“ und „Gangster Squad“ vor der Kamera - und zum dritten Mal nun eben in „La La Land“.

CASEY AFFLECK steht ungern im Rampenlicht, lockere Interviews sind nicht sein Ding. Doch nun ist Bens kleiner Bruder plötzlich ein Star. Sein packender Auftritt in „Manchester by the Sea“ bringt den ersten Oscar.

Mit seinem ersten Oscar-Gewinn tritt der 41-Jährige endgültig aus dem Schatten seines älteren Bruders, des zweifachen Oscar-Preisträgers Ben Affleck (44, „Argo“). Dazu musste er in dem Familiendrama „Manchester by the Sea“ nicht groß auftrumpfen. Im Gegenteil: Affleck wächst so sehr in die stille Rolle des von Schuldgefühlen zerrissenen Mannes Lee Chandler hinein, dass man schnell vergisst, dass hier vor der Kamera gespielt wird.

Dreifach-Rolle bei nächstem Filmprojekt

Glück für Affleck, dass Matt Damon aus Zeitgründen in letzter Minute von der Hauptrolle absprang und nur noch als Produzent bei dem Drama an Bord blieb. Mit seinem packenden Porträt des unnahbaren Einzelgängers, der über ein Familientrauma nicht hinwegkommt, räumte Affleck die wichtigsten Preise der Saison ab – und setzte sich in der Oscar-Nacht gegen Stars wie Denzel Washington und Ryan Gosling durch.

Wie seine Filmfigur Chandler wuchs auch Affleck im Arbeitermilieu im Ostküstenstaat Massachusetts auf. Nach kleinen Rollen, etwa an der Seite seines Bruders in „Good Will Hunting“ (1997) und in der „Ocean‘s“-Trilogie, fiel er mit dem Western „Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford“ auf. Die Nebenrolle als junger Killer brachte ihm 2008 seine erste Oscar-Nominierung ein.

Die erste Hauptrolle verdankte Casey seinem Bruder Ben, der ihn für sein Regiedebüt „Gone Baby Gone – Kein Kinderspiel“ vor die Kamera holte. Das ist zehn Jahre her. Seitdem führte der zweifache Vater und Ex-Mann von Schauspielerin Summer Phoenix auch selbst Regie („I‘m Still Here“). Als Oscar-Preisträger packt er nun das Vater-Tochter-Drama „Light of My Life“ in dreifacher Rolle an: als Autor, Regisseur und Hauptdarsteller. (dpa)