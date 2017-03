Wien — Rund 16 Millionen Euro ließen sich ORF und ZDF den historischen Dreiteiler „Maximilian" kosten. Für die Hauptrolle der Prestigeproduktion engagierte Regisseur Andreas Prochaska den jungen Deutschen Jannis Niewöhner, der vor wenigen Wochen im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Filmpreises als Bester Nachwuchsdarsteller gefeiert wurde. Die TT hat den bald 25-Jährigen zum Interview getroffen.

Wie war Ihnen zumute, als Ihnen der Maximilian angeboten wurde?

Jannis Niewöhner: Nach Studium des Drehbuches von Martin Ambrosch war mir klar, dass dies eine klassische Coming-of-Age-Geschichte ist. Ein Zustand also, in dem ich mich auch gerade befinde. Praktisch bedeutete es: vier Monate drehen und durchhalten. Das war vor allem erträglich, weil ich in Österreich so lieb empfangen wurde. Vor allem vom Team. Dadurch war es leichter, dies alles mit Sicherheit, Entspannung und Lockerheit entstehen zu lassen.

Der ORF preist „Maximilian" als packende Liebesgeschichte zweier junger Menschen an, die das Weltreich der Habsburger begründeten. Haben Sie sich mit den historischen Fakten befasst?

Niewöhner: Die historischen Fakten werden in der Dokumentation „Maximilian — Der Brautzug zur Macht", die im Anschluss an Teil drei ausgestrahlt wird, aufgeblättert. Bei uns ist natürlich auch Fiktion im Spiel. Bei den Vorbereitungen konzentrierten wir uns auf Rollen, Beziehungen und Gefühle und auf Dinge, die die damalige mit unserer jetzigen Zeit verbinden. Natürlich gab es da immer Bedenken, dem Damals nicht gerecht zu werde. Doch unserem Regisseur Andreas Prochaska, denke ich, ist es gut gelungen, ein Mittelding zu finden.

Was fanden Sie an Ihrer Rolle am schwierigsten?

Niewöhner: Die Wandlung vom jugendlichen Draufgänger zum späteren Kaiser. Schon als Erzherzog musste er ja oft vor vielen Leuten stehen und denen alles erzählen und erklären. Das sollen einem die Zuschauer ja auch abkaufen.

Es gibt sehr viel Action. Was haben Sie selbst gemacht?

Niewöhner: Alles, was ich durfte. Aber mit richtigem und sparsamem Einsatz. Der Ritterkampf mit Rüstung und schwerer Bewaffnung war mir verboten. Richtig krank wurde ich, als ich zum ersten Mal reiten musste. Man ahnt ja nicht, wie viel Zeit kleinste Szenen oft kosten. Hinter 40 Sekunden Film stecken oft zwei Tage Arbeit. Dazu kommen Kamera, Licht, Schnitt. Doch ich liebe Film, weil er einem fast alles vorgaukeln kann.

Sie standen bereits als 10-Jähriger vor der Kamera. Hat sich die Arbeit verändert?

Niewöhner: Zunächst war das ein großes Abenteuer für mich. Als ich 15 wurde, begann ich, mit einem weiblichen Coach zu arbeiten. Eine wichtige Zeit, weil ich draufkam, dass alles, was über reine Spielfreude hinausging, wie Zauberei war.

Hatten Sie Vorbilder?

Niewöhner: Ich liebe Brad Pitt wegen seiner tollen Rollenauswahl und weil er so uneitel wirkt.

Sie haben nie eine Schauspielschule besucht?

Niewöhner: Nein. Doch durch meine Eltern bin ich faktisch am Theater aufgewachsen. Angeblich bin ich bereits in einem Kinderwagen auf der Bühne gestanden. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass eine Schauspielschule nichts dazu beitragen würde, meine Vision zu entwickeln, mich selbst zu entdecken. Als Heranwachsender habe ich mich übrigens oft fast jeden Tag verkleidet, zum Beispiel als Ritter St. Martin oder als einer der drei Musketiere.

Gab es beim Dreh zu „Maximilian" auch denkwürdige Augenblicke?

Niewöhner: Besonders einen bei einer Szene im zweiten Teil, wo ich mit Hilfe der damaligen Utensilien meine Zähne putzen musste. Da war ich sehr froh, dass sich manches weiterentwickelt hat.

Was kommt nach „Maximilian"?

Niewöhner: Ein Film, der schon abgedreht ist: „Gorillas" von Detlev Buck nach einer Kurzgeschichte von Ferdinand von Schirach. Läuft wahrscheinlich noch vor Weihnachten an.

Das Gespräch führte Ludwig Heinrich