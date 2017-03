Hamburg, Wien – Die Verleihung der Goldenen Kamera lockt am Samstag (4. März) wieder die Prominenz in die deutsche Hafenmetropole Hamburg. Einige Preisträger - vor allem in den internationalen Kategorien - stehen bereits fest: Oscarpreisträgerin Jane Fonda wird für ihr Lebenswerk geehrt, Colin Farrell als bester Schauspieler und der britische Sänger Ed Sheeran für die beste Musik.

Zugleich kann auch Österreich auf zwei Kameras hoffen: Tobias Moretti ist in der Kategorie des „Besten Deutschen Schauspielers“ neben Wotan Wilke Möhring und Tom Schilling nominiert. Und die ORF-Koproduktion „Mörderisches Tal - Pregau“ tritt in der Sparte Miniserie/Mehrteiler gegen „Ku‘damm 56“ und „Morgen hör ich auf“ an. Als bester Fernsehfilm nominiert sind „Auf kurze Distanz“, „Ein Teil von uns“ und „Zielfahnder: Flucht in die Karpaten“, auf eine Ehrung als „Beste deutsche Schauspielerin“ des vergangenen Jahres hoffen können Claudia Michelsen, Lisa Wagner und Jutta Hoffmann.

Nicht alle Prominenten müssen jedoch um ihre Auszeichnung bangen. Showmaster-Urgestein Dieter Thomas Heck bekommt die Goldene Kamera für sein Lebenswerk (national) und die TV-Journalisten Caren Miosga, Mariette Slomka und Peter Kloeppel werden für ihre Arbeit ausgezeichnet.

Es ist insgesamt das 52. Mal, dass der Film- und Fernsehpreis verliehen wird. Ausrichter der Veranstaltung in der Hamburger Messe ist die Funke Mediengruppe. Neuer Moderator ist dieses Mal Steven Gätjen. Er beerbt Thomas Gottschalk, der insgesamt 13 Mal für die Moderation der Goldenen Kamera auf der Bühne gestanden hatte. In wie vielen Kategorien der Preis aus 18 Karat vergoldetem Sterling-Silber vergeben wird, ist je nach Jahr unterschiedlich.

In der neunköpfigen Jury sitzen unter anderem die Schauspieler Heike Makatsch und Wotan Wilke Möhring, Moderator Johannes B. Kerner und Komikerin Carolin Kebekus. Welches Format die beliebteste Satire-Show werden soll, entscheidet aber nicht die Jury, sondern das TV-Publikum. Zur Auswahl stehen die „heute show“, „Die Anstalt“ und „Neo Magazin Royale“. (APA/dpa)