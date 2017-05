Innsbruck – Tanzen ist gefährlich – das musste Martin Leutgeb am eigenen Leib erfahren. Eigentlich hätte der Schauspieler ja heute Abend den ORF-Ballroom erobern sollen, doch seine Achillessehne machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Beim Medientermin Anfang März, bei dem sich die Kandidaten der elften „Dancing Stars“-Staffel erstmals gemeinsam der Presse stellten, hielt diese dem tänzelnden Schritt des Tirolers nicht stand – und somit war für den Schwazer das Abenteuer vorbei, bevor es überhaupt begonnen hatte. Statt Leutgeb wagt sich nun Ersatz-Promi Volker Piesczek aufs TV-Parkett – und eröffnet als Teil der fünfköpfigen Herrenrunde den ORF-Dauerbrenner, der seit 2005 als unangefochtenes Unterhaltungs-Zugpferd des Senders gilt.

Neben Piesczek geben sich beim Auftakt auch Austro-Barde Norbert Schneider, „Schloss am Wörthersee“-Erfinder Otto Retzer, Fußball-Legende Walter „Schoko“ Schachner und ORF-Moderator Martin Ferdiny in – hoffentlich taktvollen – Solotänzen die Ehre. Die Promi-Damen haben indes noch eine Woche Schonfrist und zeigen lediglich in einem Gruppentanz, ob sich der TV-Tanzkurs bisher gelohnt hat. Die Lack- oder Stöckelschuhe einpacken muss in den ersten beiden Wochen übrigens niemand, erst am 15. April wird es richtig ernst – und zerplatzt der „Dancing Stars“-Traum für einen der Promis.

Zeit, um sich vor einem jähen Show-Ende zu fürchten, hat Niki Hosp keine: Die Ex-Skirennläuferin ist damit beschäftigt, an ihrer Haltung zu arbeiten – und dem langsamen Walzer zu feilen, mit dem sie nächsten Freitag an der Hand von Willi Gabalier beweisen will, dass sie nicht nur in Skischuhen eine gute Figur macht. Knapp 30 Tanzstunden hat sie bislang absolviert – und ist dabei zur Erkenntnis gekommen, dass es „extrem schwer“ ist, nicht aus dem Takt zu kommen. „Mit dem Tanzen in der Disco oder auf einem Zeltfest hat das nichts zu tun“, analysiert sie lachend. „Aber irgendwie kommt man schon übers Parkett“, stapelt die Bichlbacherin vorerst lieber tief. Dem Urteil der Jury blickt sie noch relativ gelassen entgegen. „Ich fürcht’ mich mehr vor dem Auftritt an sich als vor den Punktetaferln.“

Benimm-Experte Thomas Schäfer-Elmayer und Hannes „Augenbraue“ Nedbal mussten diese abgeben – und sitzen heute nur noch als Gäste im Küniglberg-Studio. Die beiden Herren werden fehlen, weil sie der Show, die wie gewohnt von Klaus Eberhartinger und Mirjam Weichselbraun moderiert wird, wohligen Charme verliehen. Dass sie einer Verjüngungskur zum Opfer fielen, quittierten sie wie erwartet – mit stilvollem Schweigen. Für frischen Wind sollen nun Ballerina Karina Sarkissova und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann sorgen, die neben dem feurigen Jury-Krokodil Balázs Ekker und Nicole Burns-Hansen Platz nehmen. Im TT-Interview meinte die Schweizerin, die den Kandidaten seit der ersten Staffel auf die Füße schaut, dass der „Bekanntheitsgrad der Kandidaten eigentlich gar nicht mehr so entscheidend“ ist. Wichtiger sei es, „charmant, sympathisch und authentisch“ rüberzukommen. Oft ist das schwieriger als ein fehlerfreier Cha-Cha-Cha. (fach)