Innsbruck – „Nicht anschauen! Lebensgefährlich! Ansteckend“ schrieb der russische Filmemacher und Theoretiker Dziga Vertov im Kinoki-Manifest 1922. Darin wurden „die alten Kinofilme, die romantizistischen, theatralisierten für aussätzig“ erklärt. Vertov forderte die völlige Trennung des Films von Theater und Literatur, ihm schwebte eine eigenständigen Filmsprache vor, eine Art visuelles Esperanto sollte geschaffen werden.

Das mechanische Filmauge („Kinoglaz“) war für den Avantgardisten vollkommener als das menschliche, es sollte „zur Erforschung des Chaos von visuellen Erscheinungen, die den Raum füllen“, nutzbar gemacht werden. In seinem dokumentarischen Meisterwerk „Der Mann mit der Kamera“ – das in Kooperation des Osterfestivals Tirol und des Österreichisches Filmmuseums am Montag im Leokino (20.30 Uhr) gezeigt wird – begleitet Vertov einen Filmreporter mit seiner Kamera durch einen Tag in der sowjetischen Großstadt. Es ist eine ideale Stadt, montiert aus Bildern von Kiew, Riga und Moskau. Die Kinoki erkannten in der Montage die Möglichkeit, sozialistische Utopien visuell umzusetzen. Vertov legte in „Der Mann mit der Kamera“ zudem die filmische Konstruktion offen – von der Aufnahme bis zur Arbeit im Schneideraum. Der Avantgardist sei eine Zentralfigur der Filmgeschichte, heißt es in dem „Dziga Vertov“-Band des Österreichischen Filmmuseums.

In „Der Mann mit der Kamera“ erkennt der Medientheoretiker Lev Manovich zudem die historische Matrix der digitalen Medien. Durch die Aneinanderreihung filmischer Effekte habe Vertov zwar keine filmische Sprache geschaffen, er habe aber bewiesen, dass Effekte zu einer bedeutsamen künstlerischen Sprache gemacht werden können. (sire)