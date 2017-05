Saas-Fee/Wien – Der in Österreich lebende Regisseur Valentin Hitz hat für seinen Film „Stille Reserven“ beim 4. Saas-Fee Filmfest (SFFF) den Hauptpreis gewonnen. Hitz nahm die Auszeichnung, eine Skulptur in Form einer Kristall-Lärche verbunden mit 1000 Franken (934,93 Euro), bei der Preisverleihung in Saas-Fee im Schweizer Kanton Wallis am Samstagabend persönlich entgegen.

Der gebürtige Stuttgarter hatte bereits im vergangen Herbst am Zurich Film Festival einen der drei Hauptpreise gewonnen. Den Kritikerpreis erhielt der italienische Filmemacher Ronny Trocker für „Die Einsiedler“. Erstmals war dieses Jahr mit dem „Spotlight Wallis“ eine Reihe dem Gastgeberkanton gewidmet.

Der Publikumspreis ging an den Tessiner Filmemacher Fulvio Bernasconi für „Misericorde“. Insgesamt wurden beim SFFF neun Wettbewerbsfilme aus der Schweiz und den vier Nachbarländern gezeigt. (APA/sda)