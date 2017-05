Von Peter Angerer

Innsbruck – Die Kamera schwenkt über ein Bergpanorama, ein endloser Güterzug schlängelt sich an der Stadt Livingston, Montana, vorbei. Der Moderator der lokalen Radiostation verkündet die trostlosen Wetterprognosen. Drei Hunde wurden bereits mit geschwollenen Zungen in die Tierklinik gebracht, weil sie am Eis der gefrorenen Brunnen geleckt haben. Der Mann, der aus dem Bett der Anwältin Laura Wells (Laura Dern) klettert, schlüpft in eine lange Unterhose, das sieht so aus, als würde diese Beziehung am Ende sein. Laura geht mit ihrem Hund in ihre Kanzlei, wo bereits Fuller (Jared Harris) wartet, um in seinem Schadenersatzprozess eine positive Wende zu erreichen. Aber der Fall ist längst entschieden. Fuller hat nach einem Arbeitsunfall einen Beitrag zu den Krankenhauskosten akzeptiert und damit auf alle Ansprüche verzichtet. Das hat ihm allerdings niemand gesagt. Als der Verzweifelte zum Geiselnehmer wird, kann seine Anwältin das Schlimmste verhindern.

Lauras Geschichte ist in Kelly Reichardts neuem Film „Certain Women“ eine von drei Episoden, die lose miteinander verknüpft sind. Das gilt ohnehin für das Gesamtwerk von Kelly Reichardt, die sich seit ihrem Kinodebüt „River of Grass“ (1994) jeder Vereinnahmung Hollywoods verweigert und im Zweifelsfall lieber der Lehre widmet.

In ihrem Film „Wendy und Lucy” (2008) spielte Michelle Williams eine verzweifelte Frau, die in ihrem Kleinwagen lebt und in einem Leben gefangen ist, das sie nicht einmal ihrem Hund zumuten möchte. Im Western „Meek’s Cutoff“ (2010) spielte Williams eine Siedlerin, die mit einem Planwagen 1845 auf der Suche nach fruchtbarem Land durch die Wüste Oregons irrt. In „Night Moves“ wurden in dieser Wüste luxuriöse Golfplätze errichtet, weshalb sich Umweltaktivisten fragen, wie diese Anlagen bewässert werden. Als sie die Anwort gefunden haben, werden sie zu Terroristen und durch einen Zufall auch zu Mördern. Neben der Schuld quält sie das Unbehagen, sich im falschen Leben und im falschen Land aufzuhalten. Dieses Unbehagen verbindet auch die Frauen in „Certain Women“. Das waren einmal in der Ära von Glamour und Screwball-Komödie die Frauen, über die man spricht. Claudette Colbert, Irene Dunne oder Katharine Hepburn hießen die Stars, die diese Frauen spielten. Auf solche Stars der Gegenwart kann auch Kelly Reichardt setzen, weil sie mit kleinen Gesten auf einem schma­len Grat der Verlorenheit balancieren dürfen, was ihnen im Mainstream­kino verwehrt wird. Als Laura Derns Anwältin am Ende ihren Klienten im Gefängnis besucht, stellt sie zwei Papiersäcke vom Schnellimbiss auf den Besuchertisch. Bei näherer Betrachtung fällt ihr auf, dass die Säcke eine Nähe suggerieren könnten, die ihr unangenehm ist. Mit spitzen Fingern sorgt sie für Abstand.

In der zweiten Episode sucht Gina Lewis (Michelle Williams) nach authentischen Baumaterialien für einen Zweitwohnsitz, der vielleicht ihre Ehe mit Ryan (James Le Gros) retten könnte. Ryan ist der Mann mit der langen Unterhose, wir wissen bereits mehr. Die dritte Frau ist Beth (Kristen Stewart), die einmal in der Woche von Livingston nach Clyde Park fährt, um in einem Abendkurs Schulrecht zu unterrichten. Aber Beth interessiert sich weder für Schulrecht noch für andere Menschen. Nur Jamie (Lily Gladstone) sieht in der freundlichen Unverbindlichkeit der Juristin einen Hoffnungsschimmer. Diese Traurigkeit übertrifft nur die Widmung im Abspann. „Für Lucy“ steht da. Lucy war Reichardts Hund, der seinen großen Auftritt in „Wendy und Lucy“ hatte.